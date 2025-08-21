शुभमन गिल-सूर्यकुमार यादव नहीं, रोहित के बाद यह खिलाड़ी होगा भारतीय वनडे टीम का कप्तान- रिपोर्ट

Who will be India ODI Captain: भारत का अगला वनडे कप्तान कौन होगा, इसको लेकर डिबेट शुरू हो चुका है. बता दें कि एशिया कप की टीम में शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया, जिसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि क्या गिल ही तीनों फॉर्मेट में भविष्य में भारत के अगले कप्तान होंगे. लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आई. दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार BCCI शुभमन गिल को रोहित शर्मा के बाद भारत के अगले वनडे कप्तान के तौर पर नहीं देख रहा है. रिपोर्ट में सीधे तौर पर गिल को नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर को BCCI वनडे कप्तान के तौर पर देख रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma and Virat Kohli) और विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज उनके करियर का आखिरी सीरीज होगा. (Shreyas Iyer vs Shubman Gill)

तीनों फॉर्मेट में चाहिए अलग-अलग कप्तान

रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि "गिल ने इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों में कमाल की कप्तानी की और सीरीज को ड्रा कराया. गिल कप्तान के तौर पर खुद को साबित कर चुके हैं. पहले गिल को लेकर सोचा गया था कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा. लेकिन लगातार टूर्नामेंट को देखते हुए इस रणनीति को बस्ते में रख दिया गया. एक खिलाड़ी के तौर पर तीनों फ़ॉर्मेट में खेलना और एक कप्तान के तौर पर तीनों फ़ॉर्मेट में खेलना, दोनों अलग-अलग बातें होती है."

सूत्र ने आगे ये भी कहा कि, "एक कप्तान को कई फैसले लेने होते हैं जिससे शारीरिक के अलावा मानसिक थकान भी खिलाड़ी में दिखने लगता है. कप्तान का मानसिक रूप से एकाग्र होना अहम होता है. अगर आप किसी खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं तो उसे हर मैच में खेलना होता है. गिल अब एशिया कप में खेलेंगे, इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज भी हैं, ऐसे में गिल को टेस्ट कप्तान तक की इस समय सीमित रखा जाने का फैसला किया जाएगा."

श्रेयस अय्यर दावेदार (Who Will be next India ODI captain, Shreyas Iyer vs Shubman Gill)

बता दें कि अय्यर के कप्तान बनाए जाने वाले फैसले पर एक सूत्र ने कहा कि "देखिए इस समय काफी ज्यादा क्रिकेट हो रही है. कोई भी खिलाड़ी तीनों प्रारूप में लगातार कप्तान के तौर पर नहीं खेल सकता है, और हाल के समय में अय्यर का परफॉर्मेंस वनडे में शानदार है.. श्रेयस ने चैंपियंस ट्रॉफी के पांच मैचों में 15, 56, 79, 45 और 48 रनों की पारी खेली थी. उनके नाम अबतक वनडे में 70 मैच में कुल 2845 रन है और 5 शतक लगा चुके हैं. गिल के कप्तान न बनने पर अय्यर सबसे बड़े दावेदार हैं. वहीं, सूर्या अब 34 साल के हैं और अब उन्हें टी-20 के अलावा वनडे की कप्तानी देना एक तरह से बेवकूफी है."