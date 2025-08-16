विज्ञापन
Asia Cup 2025 के लिए हरभजन सिंह ने चुनी भारतीय टीम, इस खिलाड़ी को नहीं दी जगह

India's Asia Cup 2025 probable squad: ज्जी ने 15 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों का चयन किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसे नाम को अलग रखा है जिसकी टीम में शामिल होने की चर्चा है.

India's Asia Cup 2025 probable squad by Harbhajan Singh

India's Asia Cup 2025 Squad: भारत के पूर्व दिग्गज हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है (Harbhajan Singh's Asia Cup Squad) . भज्जी ने 15 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों का चयन  टाइम्स ऑफ इंडिया पर बातचीत के दौरान किया है. हरभजन सिंह ने अपनी इस टीम में चौंकाते हुए संजू सैमसन को जगह नहीं दी है जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया है. हरभजन सिंह ने विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की भूमिका पर भी अपने विचार साझा किए और सुझाव दिया कि केएल राहुल एक अच्छा विकल्प होंगे.  उनका मानना है कि टूर्नामेंट के दौरान विकेटकीपिंग के लिए राहुल या ऋषभ पंत में से किसी एक पर विचार किया जाना चाहिए. 

हरभजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह मेरे नजर में टीम में आ सकते हैं.  केएल राहुल एक ऐसा नाम है जिसे मैंने नहीं चुना.  वह भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकते हैं क्योंकि मैं किसी और विकेटकीपर को नहीं चुन रहा हूं. उनमें से किसी एक या ऋषभ पंत को टीम में होना चाहिए."

हरभजन सिंह की चुनी गई एशिया कप 2025 टीम: (Harbhajan Singh's Asia Cup)

यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल/ऋषभ पंत, रियान पराग, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

India, Cricket
