विज्ञापन
विशेष लिंक

ड्रामेबाज है मोहसिन नकवी ! जानें टीम इंडिया को कब मिलेगी Asia Cup ट्रॉफी, ACC ने उठाया सख्त कदम

Asia Cup 2025 Trophy: एशियन क्रिकेट काउंसिल अब मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार इस समय एशिया कप की ट्रॉफी नकवी के होटल में हैं. एसीसी ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचाने के लिए कह दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
ड्रामेबाज है मोहसिन नकवी ! जानें टीम इंडिया को कब मिलेगी Asia Cup ट्रॉफी, ACC ने उठाया सख्त कदम
When Will Mohsin Naqvi Return Team India Its Asia Cup 2025 Trophy
  • एशिया कप के फाइनल के बाद मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी को अपने होटल के कमरे में रख ली थी जिससे विवाद उत्पन्न हुआ
  • ACC ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी तुरंत वापस करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है
  • बीसीसीआई अन्य क्रिकेट बोर्डों के साथ मिलकर ट्रॉफी भारत वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ACC takes strict action on Mohsin Naqvi: एशिया कप के फाइनल (Asia Cup, India vs Pakistan) के बाद जब भारतीय खिलाड़ियों ने ACC चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया तो पाकिस्तानी बोर्ड अध्यक्ष ने बचकानी हरकत की और एशिया कप ट्रॉफी और मेडल अपने होटल के कमरे में ले गए थे. जिसको लेकर अब एक नया अपडेट आया है. दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार ACC ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी वापस करने के लिए कहा है. रिपोर्ट के अनुसार"मोहसिन नक़वी एशिया कप ट्रॉफी अपने पास लिए बैठे हैं, एशिया कप ट्रॉफी (Asia Cup 2025 Trophy) इस समय दुबई के उसी होटल में है जहां नक़वी ठहरे हुए हैं.

बीसीसीआई सभी एसीसी क्रिकेट बोर्डों के साथ ट्रॉफी को भारत वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है. बीसीसीआई ने मोहसिन से इसे जल्द से जल्द एसीसी कार्यालय को लौटाने को कहा है और कहा है कि यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है." ACC के अधिकारीयों ने नकवी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है. उन्होंने जल्द ही नकवी को ट्रॉफी एसीसी के कार्यालय में पहुंचाने के आदेश दे दिए हैं. 

ड्रामेबाज है मोहसिन नकवी !

दूसरी ओर बांग्लादेश में होने वाली ACC को पहले कैंसिंल कर दिया गया था. अब जो मीटिंग मंगलवार को होना था. उस मीटिंग  को BCCI ने  आगे बढ़ाने के लिए कह दिया है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड नकवी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाला है. बीसीसीआई ड्रामेबाज मोहसिन नकवी के खिलाफ ICC में शिकायत करने वाला है. नकवी जिस तरह से विवादों में हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही  उनके हाथ से ACC चीफ का पद निकल सकता है. 

पीसीबी अध्यक्ष नकवी को हटाने की मांग उठी (PCB Chairman Mohsin Naqvi)

एशिया कप में भारत के हाथों राष्ट्रीय टीम की लगातार तीसरी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और उपहास का सामना करना पड़ा तथा उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग उठ रही है. रविवार को हुए फाइनल में पाकिस्तान भारत से हार गया जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी से विजेता ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जो एशियाई क्रिकेट परिषद के भी प्रमुख हैं.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता मूनिस इलाही ने एक्स पर लिखा, ‘‘अगर इस ‘चुने हुए' प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ में थोड़ी भी हिम्मत है तो उन्हें मोहसिन नकवी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इतने कम समय में पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है.''

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस बेशर्म आदमी को कोई पछतावा नहीं है लेकिन जिन लोगों ने उसे नियुक्त किया है उन्हें सोचना चाहिए. उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए.''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Cup 2025, Cricket, India, Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com