विज्ञापन
विशेष लिंक

महिला वर्ल्ड कप फाइनल के टिकटों को लेकर मारामारी, 150 रुपए से ₹1,36,000 तक के टिकट?

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन मैच के टिकटों को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है.

Read Time: 4 mins
Share
महिला वर्ल्ड कप फाइनल के टिकटों को लेकर मारामारी, 150 रुपए से ₹1,36,000 तक के टिकट?
India vs South Africa Final: महिला वर्ल्ड कप फाइनल के टिकटों को लेकर मारामारी
  • महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में मैच के टिकटों को लेकर भारी अफरा-तफरी मची है.
  • डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटरों पर लोग 36 घंटे से अधिक समय से लंबी कतारों में इंतजार करते नजर आए.
  • ऑनलाइन टिकट बहुत जल्दी बिक गए और वेबसाइट पर सोल्ड आउट का संदेश आ गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन मैच के टिकटों को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है. शनिवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं. इनमें से कुछ लोग 36 घंटे से अधिक समय से इंतजार करते नज़र आये. आयोजकों की ओर से ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू होने के समय को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी. बता दें, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे विश्व कप में इतिहास रचने से एक जीत दूर है. टीम ने जिस तरह से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है.

आयोजकों की ओर से ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू होने के समय को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी. ऑनलाइन टिकटों की बात करें, तो फाइनल में भारत के फाइनल में पहुंचने से पहले ही इनमें से कुछ हिस्से बिक चुके थे. स्टेडियम के बाहर सैकड़ों फैन्स  मायूसी से टिकटों को हासिल करने का लम्बा इंतजार करते दिखे. BookMyShow पर बिक्री काफी समय तक शुरू नहीं हुई. एक बार जब यह लाइव हो गई, तो मिनटों में टिकट बिक गए और इवेंट पेज पर 'सोल्ड आउट' का संदेश फ्लैश होने लगा.

Latest and Breaking News on NDTV

 हालांकि, Viagogo जैसी वेबसाइटों पर कुछ टिकट उपलब्ध थे, जहां कीमतें 6,500 रुपये से लेकर 1.3 लाख रुपये से अधिक तक थीं. जबकि टूर्नामेंट के लिए टिकटों की कीमतें 150 रुपये रखी गई हैं. वियागोगो वेबसाइट ने दिखाया कि सेक्शन वीआईपी BL1  के टिकट की हैरान करनेवाली कीमत 1,36,187 रुपये तक नज़र आयी.

वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टिकटों को लेकर चल रही मारामारी पर कहा,"टिकटों को लेकर आप दबाव तो जानते ही हैं. अच्छा लग रहा है कि इस बार हमारी टीम के मैच लिए टिकटों को लेकर इतना दबाव बना हुआ है."

फैंस को मिली निराशा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल रविवार को खेला जाना है और सेमीफाइनल में सात बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करके पांच विकेट से हराने वाली मेजबान टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. सेमीफाइनल में भारतीय टीम के प्रदर्शन के बाद फाइनल के लिये डी वाई पाटिल स्टेडियम के बाहर टिकट के लिये प्रशंसकों की भीड़ देखी गई. स्टेडियम में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए टिकट की कीमत महज 100 रुपये थे शुरू थी लेकिन शनिवार दोपहर तक स्टेडियम में दर्शकों के लिए टिकट उपलब्ध नहीं थे.

Latest and Breaking News on NDTV

एक फैन ने बताया कि वह सुबह से खड़ी हैं. दो दिन ने ऑनलाइन ट्राई किया लेकिन नहीं मिला. स्टेडियम से बाहर सुबह से खड़े हैं, लेकिन नहीं मिला. वहीं एक अन्य फैन पूर्वा, जो खुद एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने बताया,"टिकट नहीं मिल रही है. ऑनलाइन भी सोल्ड दिखा रहा है. तो टिकट किधर गए." 

ठाणे जिले के पंडियन परिमल ने बताया कि वह सुबह ही स्टेडियम आ गये थे लेकिन यहां किसी को टिकट नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा,"मैं सुबह नौ बजे से ही यहां आया हूं लेकिन यहां काफी भीड है और किसी को टिकट नहीं मिल रहा है. ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट नहीं मिल पा रहा है. यहां बड़ी संख्या में लोग आये है इसमें कम से कम दो तीन प्रशंसकों को भी टिकट मिलना चाहिये."

वहीं एक अन्य प्रशंसक शिफ्तैन इफ्तार ने कहा कि वह दो दिनों से टिकट के लिए यहां आ रहे है लेकिन यहां कोई भी जवाब नहीं मिला. हमें कल (शुक्रवार) बताया गया था कि आज दोपहर 12 बजे से टिकट मिलने शुरू हो जायेंगे लेकिन यहां सुबह से पहुंचने के बाद दोपहर हो गया लेकिन टिकट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है.

यह भी पढ़ें: 'बाहर क्यों रखा जा रहा है...' अश्विन ने इस खिलाड़ी को प्लेइंग XI में शामिल ना करने पर गौतम गंभीर एंड कंपनी पर उठाए सवाल

यह भी पढ़ें: सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद महिला टीम के फैन बने अभिषेक शर्मा, कहा- 'वे ट्रॉफी के हकदार'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, South Africa Women, Cricket, ICC Women's ODI World Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now