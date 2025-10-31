IND (W) vs AUS (W): विराट कोहली समेत देश के दिग्गजों ने भारतीय महिला टीम को किया सलाम

India Women vs Australia Women, ICC Women's World Cup 2025 : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कर दिखाया उससे क्रिकेट की दुनिया के महारथी भी हैरान हैं. इन्हें हार कर जीतने वाली बाजीगर, जीत कर बनीं सिकंदर और असली ‘चक दे' गर्ल के नाम से नवाजा जा रहा है. विराट कोहली और सौरव गांगुली से लेकर सचिन तेंदुलकर तक इस टीम की अविश्वसनीय जीत से दंग हैं.

विराट कोहली ने ‘X' पर टीम इंडिया की तारीफ में पोस्ट किया है, 'ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हमारी टीम की शानदार जीत. लड़कियों द्वारा एक अद्भुत लक्ष्य का पीछा और बड़े मैच में जेमिमाह का उत्कृष्ट प्रदर्शन. लचीलापन, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन. बहुत अच्छा किया, टीम इंडिया!'

What a victory by our team over a mighty opponent like Australia. A great chase by the girls and a standout performance by Jemimah in a big game. A true display of resilience, belief, and passion. Well done, Team India! 🇮🇳 — Virat Kohli (@imVkohli) October 31, 2025

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी ‘X' पर ट्वीट किया, 'लड़कियों ने अविश्सनीय काम किया है.. पिछले 5 सालों में ये टीम कमाल की बन गई है.. एक और बाकी है.. एकदम अप्रतिम @BCCIWomen'

Incredible stuff from the girls .. how good they have become in last 5 years .. one more to go .. just outstanding @BCCIWomen — Sourav Ganguly (@SGanguly99) October 30, 2025

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस जीत से प्रभावित हुए बिना कैसे रहते. सचिन ने ‘X' पर लिखा, 'शानदार जीत! @JemiRodrigues और @ImHarmanpreet को आगे से नेतृत्व करने के लिए बधाई. शृंखला और @Deepti_Sharma06, आपने गेंद से खेल को जीवंत रखा. तिरंगे को ऊंचा रखो.'

Fabulous victory! 🇮🇳



Well done @JemiRodrigues and @ImHarmanpreet for leading from the front. Shree Charani and @Deepti_Sharma06, you kept the game alive with the ball.



Keep the tricolour flying high. 💙 🇮🇳 pic.twitter.com/cUfEPwcQXn — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 30, 2025

BCCI के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट ने टीम इंडिया को उसकी बेमिसाल जीत पर बधाई देते हुए कहा, 'भारतीय महिला टीम ने जिस तरह से इतने बड़े 338 के स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया इन लड़कियों को भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है. भारतीय टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया. मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख को द. अफ्रीका को हराकर ये फाइनल में विजयी करेंगे और विश्व कप चैंपियन बनेंगे. इसके बाद भारत में महिला क्रिकेट का तेज़ी से उत्थान होगा.'

#WATCH | On Team India entering the Women's World Cup final by beating Australia, BCCI vice president Rajeev Shukla says, "Indian Women's Cricket Team performed brilliantly. I can see that the future of women's Cricket in India is very bright. The manner in which they beat… pic.twitter.com/RZxEZaHQ7Q — ANI (@ANI) October 31, 2025

क्रिकेट कॉमेन्टेटर ने तो इसे भारतीय महिला टीम की अबतक की सबसे ब़ड़ी जीत बता दिया. हर्षा ने लिखा, 'भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ा दिन है.'

This is the greatest day in the history of Indian women's cricket. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 30, 2025

फाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के साथ है भिड़ंत

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच नवीं मुंबई में ही खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका सीरीज पर कब्जा होगा. भारतीय महिला टीम ने खबर लिखे जाने तक 3 बार महिला वर्ल्ड कप का सफर तय किया है.

