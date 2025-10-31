विज्ञापन
IND (W) vs AUS (W): विराट कोहली समेत देश के दिग्गजों ने भारतीय महिला टीम को किया सलाम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत से हर कोई खुश है. विराट कोहली समेत देश के कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी है, जो कुछ इस प्रकार है.

IND (W) vs AUS (W): विराट कोहली समेत देश के दिग्गजों ने भारतीय महिला टीम को किया सलाम
Virat Kohli
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप में शानदार जीत दर्ज की है
  • विराट कोहली, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने टीम के प्रदर्शन की खुलकर प्रशंसा की है
  • बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने टीम की जीत को भविष्य के लिए उज्जवल संकेत बताया है
India Women vs Australia Women, ICC Women's World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कर दिखाया उससे क्रिकेट की दुनिया के महारथी भी हैरान हैं. इन्हें हार कर जीतने वाली बाजीगर, जीत कर बनीं सिकंदर और असली ‘चक दे' गर्ल के नाम से नवाजा जा रहा है. विराट कोहली और सौरव गांगुली से लेकर सचिन तेंदुलकर तक इस टीम की अविश्वसनीय जीत से दंग हैं.

विराट कोहली ने ‘X' पर टीम इंडिया की तारीफ में पोस्ट किया है, 'ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हमारी टीम की शानदार जीत. लड़कियों द्वारा एक अद्भुत लक्ष्य का पीछा और बड़े मैच में जेमिमाह का उत्कृष्ट प्रदर्शन. लचीलापन, विश्वास और जुनून का सच्चा प्रदर्शन. बहुत अच्छा किया, टीम इंडिया!'

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी ‘X' पर ट्वीट किया, 'लड़कियों ने अविश्सनीय काम किया है.. पिछले 5 सालों में ये टीम कमाल की बन गई है.. एक और बाकी है.. एकदम अप्रतिम @BCCIWomen'

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस जीत से प्रभावित हुए बिना कैसे रहते. सचिन ने ‘X' पर लिखा, 'शानदार जीत! @JemiRodrigues और @ImHarmanpreet को आगे से नेतृत्व करने के लिए बधाई. शृंखला और @Deepti_Sharma06, आपने गेंद से खेल को जीवंत रखा. तिरंगे को ऊंचा रखो.'

BCCI के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट ने टीम इंडिया को उसकी बेमिसाल जीत पर बधाई देते हुए कहा, 'भारतीय महिला टीम ने जिस तरह से इतने बड़े 338 के स्कोर का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया इन लड़कियों को भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है. भारतीय टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया. मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख को द. अफ्रीका को हराकर ये फाइनल में विजयी करेंगे और विश्व कप चैंपियन बनेंगे. इसके बाद भारत में महिला क्रिकेट का तेज़ी से उत्थान होगा.'

क्रिकेट कॉमेन्टेटर ने तो इसे भारतीय महिला टीम की अबतक की सबसे ब़ड़ी जीत बता दिया. हर्षा ने लिखा, 'भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ा दिन है.'

फाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के साथ है भिड़ंत

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच नवीं मुंबई में ही खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका सीरीज पर कब्जा होगा. भारतीय महिला टीम ने खबर लिखे जाने तक 3 बार महिला वर्ल्ड कप का सफर तय किया है.

