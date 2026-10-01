फाइनल में भारत-पाकिस्तान की होगी टक्कर, गोल्ड मेडल के लिए होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला

गुरुवार को एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल में, मुश्किल पिच पर ईशान किशन की 46 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी ने भारत की जीत की नींव रखी. भारत ने श्रीलंका को 124 रनों से हराकर अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला तय किया. श्रीलंका के पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर, किशन और वैभव सूर्यवंशी (21 गेंदों में 38 रन) ने टर्निंग पिच पर भारत का स्कोर सात विकेट पर 169 रन तक पहुंचाया.

170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, श्रीलंकाई टीम पावरप्ले के अंदर ही 31 रनों पर छह विकेट गंवा बैठी और आखिरकार 45 रनों पर ऑलआउट हो गई. जसप्रीत बुमराह ने अपने शुरुआती ओवर में दो विकेट लिए और फिर अक्षर पटेल ने भी दो विकेट चटकाए. श्रीलंका के पतन में दो रन-आउट भी शामिल थे, जो इस बात का पक्का सबूत था कि वे पिच और शुरुआती विकेट गिरने से घबरा गए थे.

पिच से कुछ गेंदें अजीब तरह से उछल रही थीं, जिससे बल्लेबाजों के मन में संदेह पैदा हो रहा था. आखिरकार, भारत ने उन्हें आउट करने में सिर्फ़ 9.5 ओवर लिए. श्रीलंकाई टीम अब ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए बांग्लादेश के खिलाफ़ प्ले-ऑफ खेलेगी, जिसे दिन में पहले पाकिस्तान ने हराया था. ब्रॉन्ज़ मेडल और फाइनल, दोनों मुकाबले शनिवार को यहीं खेले जाएंगे.

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक बार फिर इस बात की चर्चा होगी कि क्या दोनों टीमें हाथ मिलाएंगी या नहीं. पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप और आईसीसी इवेंट्स में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ औपचारिक अभिवादन या हाथ मिलाने से इनकार किया है.

यह देखना बाकी है कि क्या मैनेजमेंट पुरानी स्थिति बनाए रखता है या मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया जाता है - एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसका पालन एशियाई खेलों में दूसरे खेलों के एथलीटों ने किया है.

फाइनल में जो भी हो, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पोडियम साझा करना होगा, जैसा कि पिछले हफ्ते गोल्ड मेडल जीतने के बाद महिला टीम ने किया था. श्रीलंका के खिलाफ़ नॉक-आउट मैच में, स्पिन के लिए मददगार हालात को देखते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ-साथ वैभव सूर्यवंशी को भी प्लेइंग इलेवन में वापस लाने का फैसला किया.

उन्होंने बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह को बाहर रखा, जबकि उनके पास तेज़ गेंदबाज़ी के लिए सिर्फ़ बुमराह ही मौजूद थे. श्रीलंका की दूसरी दर्जे की टीम ने भी ऐसी ही रणनीति अपनाई. पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला करने के बाद उन्होंने भारतीय बल्लेबाज़ों को स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे.

अगर सूर्यवंशी और किशन का 'X' फैक्टर न होता, तो भारत का स्कोर बहुत कम रहता. इस बार मौसम अच्छा था और सुबह धूप खिली हुई थी, जब दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली बार मैदान पर उतरीं. पावरप्ले में गेंद काफी घूम रही थी, जिससे साफ़ था कि मैच में स्पिनरों का दबदबा रहेगा. श्रीलंकाई टीम ने तेज़ गेंदबाज़ी के सिर्फ़ दो ओवर इस्तेमाल किए.

अभिषेक (3 गेंद में 7 रन) ने श्रीलंका के कप्तान सहन अराचिगे की गेंद पर सीधा छक्का तो जड़ा, लेकिन उसके बाद आउट हो गए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर आसान कैच दे बैठे. सैमसन (9 गेंद में 7 रन) को दोनों हाथों से गेंदबाज़ी करने वाले स्पिनर थरिंदु रत्नायके ने चकमा दे दिया. थरिंदु दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को बाएं हाथ से स्पिन और बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को ऑफ़-स्पिन करा रहे थे. सैमसन ने सीधे आने वाली गेंद पर अपने स्टंप्स खोल दिए और आउट हो गए.

विकेट गिरने के बावजूद, सूर्यवंशी ने अपने शानदार और अनोखे स्ट्रोक-प्ले से विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा. स्पिन के तीन ओवरों के बाद, चौथे ओवर में बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ बिनुरा फर्नांडो को अटैक पर लाया गया. सूर्यवंशी ने उनकी लेंथ बॉल को मिड-ऑफ़ के ऊपर से खेलकर उनका आत्मविश्वास तोड़ा और फिर कवर क्षेत्र में लो फुल-टॉस पर लगातार दो चौके जड़े.

थरिंदु के तीसरे ओवर में, सूर्यवंशी ने रिवर्स स्वीप खेला और फिर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा. सूर्यवंशी का पारी का सबसे बेहतरीन शॉट फर्नांडो की गेंद पर लगाया गया 'पुल' था, जिससे भारत का स्कोर पहले छह ओवर में दो विकेट पर 58 रन हो गया. 15 साल के इस शानदार खिलाड़ी का विकेट भी जल्द ही अभिषेक की तरह ही गिरा. वह अराचिगे की गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच आउट हो गए.

मिडिल ओवरों में कप्तान श्रेयस अय्यर (13) और अक्षर पटेल (8) के आउट होने से रन रेट धीमा हो गया, लेकिन इसके बाद किशन ने स्पिनरों पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ आड़े-तिरछे शॉट खेलने के बजाय सीधे शॉट खेलने पर ज़ोर दिया. उनके छह छक्कों में से चार 'लॉन्ग ऑन' और 'लॉन्ग ऑफ' के बीच लगे। उन्होंने चार चौके भी लगाए.

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