भारत की तूफानी जीत, श्रीलंका के माथे पर लगा बड़ा धब्बा, 21 साल में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा

जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2025 में गुरुवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया सेमीफाइनल मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा साबित हुआ. किसी ने नहीं सोचा था कि धीमी पिच पर बैटिंग के लिए मशहूर श्रीलंका का इतना बुरा हाल होगा. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 45 पर ही ढेर हो गई. जीत के साथ ही भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर रजत पदक ही सुनिश्चित किया बल्कि उसके माथे पर बड़ा कलंक भी लगा दिया.पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में टी20 के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका रहा, जब कोई टीम 45 रन पर ढेर हुई. और इसी के साथ ही इस श्रीलंका सबसे कम स्कोर पर आउट होने के मामले में विंडीज के साथ 21 साल के इतिहास में संयुक्त रूप से पहली टीम बन गई. श्रीलंका से सात साल पहले 2019 में विंडीज के नाम पर यह धब्बा लगा था. वैसे श्रीलंका की हार तभी तय हो गई थी, जब उसके 5 विकेट गिर गए थे.
पूर्ण टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों का टी20 में सबसे कम स्कोर, दाग बड़ा है!
स्कोर
देश
बनाम
जगह
साल
45
वेस्टइंडीज
इंग्लैंड
बासेटेरे
2019
45
श्रीलंका
भारत
निसिन
2026
55
वेस्टइंडीज
इंग्लैंड
दुबई
2021
56
अफ़गानिस्तान
दक्षिण अफ्रीका
टौरौबा
2024
57
जिम्बाब्वे
पाकिस्तान
बुलावायो
2024
श्रीलंकाई टीम सिर्फ 45 रन पर ढेर हुई, तो वह पूर्ण टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में सबसे कम कम रनों पर आउट होने वाली संयुक्त रूप से नंबर-1 टीम बन गई. उसके अलावा विंडीज एक और टीम है, जो 45 पर आउट हुई है.
यहीं तय हो गई थी श्रीलंका की हार
कभी-कभी श्रीलंका जैसी शुरुआत करने के बावजूद टीम 169 रनों का लक्ष्य हासिल कर सकती हैं. श्रीलंका ने 3 विकेट 2 ही रन पर गंवा दिए थे. और इसमें दो बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके थे. यहां से भारत की जीत रूपी तस्वीर स्पष्ट हो गई थी. लेकिन जब उसका पांचवां विकेट सिर्फ 18 रन पर गिरा, तो साफ हो गया कि अब यहां से औपचारिकता भर बाकी बची है. और यह कुछ ही देर में साफ भी हो गया. और जब 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर श्रीलंका ने 10वां विकेट गंवाया, तो उस पर बड़ा कलंक भी लग गया.
भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर पर 5 विकेट
रन
देश
जगह
साल
9
दक्षिण अफ्रीका
तिरुवनंतपुरम
2022
18
श्रीलंका
निसिन*
2026
20
अफ़गानिस्तान
दुबई
2022
21
श्रीलंका
विशाखापत्तनम
2016
21
न्यूज़ीलैंड
अहमदाबाद
2023
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