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52 minutes ago

India vs Sri Lanka Women LIVE Score Updates: भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी 13 सिंतबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2026 का फाइनल खेला जाना है. भारतीय टीम खिताबी मैच में श्रीलंका को चुनौती देने के लिए मजबूत स्थिति में है. भारतीय महिला टीम ने रिकॉर्ड सात बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. भारत इस सीजन में अब तक अजेय रहा है. फाइनल में 'विमेन इन ब्लू' का सामना उस श्रीलंकाई टीम से है, जिसने साल 2024 के एशिया कप फाइनल में उसे मात दी थी. ऐसे में हमनप्रीत कौर की टीम महाद्वीपीय खिताब को फिर से जीतने की कोशिश करेगी. मैच निर्धारित समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. टॉस के लिए दोनों कप्तान  तीस मिनट पहले मैदान पर आएंगे.

भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत, श्री चरणानी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, गुनालन कमलिनी.

श्रीलंका महिला टीम: चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या, विशमी गुणरत्ने, देवमी विहंगा, काव्या कविंदी, चेतना विमुक्ति.

Sep 13, 2026 17:37 (IST)
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India vs Sri Lanka Women LIVE: महिला एशिया कप में भारत बनाम श्रीलंका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

महिला एशिया कप में भारत बनाम श्रीलंका के बीच कुल 5 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने कुल चार मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका ने सिर्फ 1 मैच जीता है. पिछले मैच में श्रीलंका ने भारत को आठ विकेट से हराया, जोकि 28 जुलाई, 2024 को दांबुला (फाइनल) में खेला गया था.

Sep 13, 2026 17:23 (IST)
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India vs Sri Lanka Women LIVE: महिला T20I में भारत बनाम श्रीलंका का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

महिला T20I में भारत बनाम श्रीलंका के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 25 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका ने सिर्फ 5 मैच अपने नाम किए हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. पिछले मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रन से हराया (30 दिसंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम में)

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