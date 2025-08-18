एशिया कप इतिहास में अमर है मुकाबला, जब लंका के खिलाफ चला था 'मियां मैजिक', एक ओवर में चटकाए थे इतने विकेट

Asia Cup History Most Special Win of Team India: एशिया कप 2025 का उत्साह अपने चरम पर है और सभी टीमें तैयारी में जुटी हुई हैं. क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स हमेशा रोमांचक लम्हों से भरे रहते हैं. इसी बीच हम आपको एशिया कप के इतिहास का एक ऐसा मैच याद दिलाने जा रहे हैं, जिसे क्रिकेट फैंस कभी भूल नहीं पाएंगे. यह मुकाबला था एशिया कप 2023 का फाइनल (Asia Cup Final 2023 India vs Sri Lanka), जब श्रीलंकाई टीम महज 50 रन पर ऑलआउट हो गई थी.

इस फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं. श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका (Dasun Shanaka) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उनका यह निर्णय उनकी टीम को भारी पड़ गया. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने पहले ही ओवर में मात्र 1 रन पर पहला झटका देकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी. इसके बाद मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने गेंदबाजी का ऐसा जादू चलाया कि श्रीलंकाई बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए.

सिराज ने अकेले दम पर श्रीलंका के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया और 15.2 ओवरों में ही 50 रन पर पूरी टीम को पवेलियन लौटा दिया. एशिया कप 2023 फाइनल (Asia Cup Final 2023 Highlights) का यह नजारा क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया. भारत ने यह मुकाबला एकतरफा अंदाज में जीतकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की.

आपको बता दें की एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. इससे पहले पूर्व में 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं.