IND vs SL 1st Test Day 4: गॉल में भारत जीत के मुहाने पर,एक ही सेशन में हुआ श्रीलंका का काम तमाम

ऋषभ पंत की शानदार 66 रनों की पारी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त कुशलता दिखाते हुए चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर चार विकेट पर 84 रन कर दिया. इस तरह मेहमान टीम पहले टेस्ट में बड़ी जीत की स्थिति में पहुंच गई है. पंत, देवदत्त पडिक्कल (44) और केएल राहुल (35) के योगदान से भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन तक पहुंचा और श्रीलंका के सामने 372 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा. श्रीलंका को जीत के लिए अभी भी 288 रनों की जरूरत है. दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा (31) और पहली पारी में शतक लगाने वाले सोनल दिनुशा (25) क्रीज पर डटे हुए थे.

श्रीलंका के सामने मौजूद इस मुश्किल चुनौती को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि गाले स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन-चेज पाकिस्तान ने 2022 में 344 रनों का किया था. 1998 के बाद से इस मैदान पर 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य केवल दो बार हासिल किया जा सका है.

बारिश के कारण थोड़ी देर की देरी के बाद जब श्रीलंकाई टीम चौथी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी, तो उन पर इस खराब इतिहास का दबाव साफ दिख रहा था. वे काफी सतर्क और प्रेशर में लग रहे थे, और पहला विकेट गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा.

मोहम्मद सिराज की गेंद पर निशान फर्नांडो ने जल्दबाजी में पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे शॉट पर नियंत्रण नहीं रख पाए और डीप में प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच लपक लिया. इसके कुछ ही देर बाद प्रसिद्ध को कामिंदु मेंडिस का विकेट लेने की खुशी मिली.

प्रसिद्ध ने मेंडिस को अंदर आती हुई तीन गेंदें फेंकीं और फिर एक ऐसी गेंद डाली जो बाहर की ओर निकली. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने उसे हल्का सा छुआ और गेंद स्लिप में खड़े राहुल के हाथों में चली गई.

इन दो विकेटों के बीच, बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने पसिंदु सूरियाबंदारा को आउट किया, जो दिनेश चांदीमल की जगह 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' (सिर की चोट के कारण विकल्प) के तौर पर आए थे. दिन के पहले सत्र में फील्डिंग के दौरान चांदीमल को चोट लग गई थी, जिससे उनके कंधे और सिर पर जोर से चोट आई थी.

बाद में हुए स्कैन में चांदीमल को कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई, लेकिन वे 'कनकशन टेस्ट' (सिर की चोट से जुड़ा टेस्ट) पास नहीं कर सके. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उनका यह जोखिम भरा डेब्यू सिर्फ़ एक गेंद तक ही चला, क्योंकि सूथार ने सूरियाबंदारा को एलबीडब्लूय आउट कर दिया. बाद में सुथार ने लाहिरू उदारा का विकेट भी अपने नाम किया.

इससे पहले, श्रीलंकाई गेंदबाज़ों को पिच और हालात का सही फ़ायदा उठाने का इनाम लगातार विकेट के रूप में मिला. लेकिन पहले पडिक्कल और बाद में पंत ने यह पक्का किया कि भारतीय खेमे में ज़्यादा घबराहट न हो. पंत ने अपने खास अंदाज़ में शॉट खेलते हुए - मुड़ते, घूमते और गिरते-पड़ते - 53 गेंदों में अपनी फ़िफ़्टी पूरी की.

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने तेज़ गेंदबाज़ लाहिरू कुमारा की गेंद पर छक्का लगाकर यह मुकाम हासिल किया और रवींद्र जडेजा के साथ छठे विकेट के लिए 54 रन जोड़े. यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 100वां छक्का भी था, और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय और सबसे तेज़ बल्लेबाज़ बन गए.

अगर किसी को टेस्ट टीम में पंत की जगह को लेकर कभी कोई शक था, तो यह पारी उन्हें रेड-बॉल फ़ॉर्मेट में इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ की अहमियत का सबूत देगी. हालांकि, पंत की तूफ़ानी पारी का अंत कुमारा की गेंद पर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के हाथों कैच आउट होने से हुआ.

इससे पहले, पहली पारी में 167 रन बनाने वाले पडिक्कल एक बार फिर शानदार फ़ॉर्म में दिखे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने स्पिनरों के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से स्वीप और कट शॉट खेले, जिससे भारत को घरेलू टीम पर बढ़त बनाने के लिए कुछ ज़रूरी रन मिले.

ऑफ़-स्पिनर केशरा नुवान्था की गेंद पर लगाया गया सीधा पंच उनकी पारी का सबसे बेहतरीन शॉट था, जिससे पता चला कि पडिक्कल अच्छी गेंदों पर भी रन बनाने की काबिलियत रखते हैं.

लेकिन कर्नाटक के इस खिलाड़ी का खेल आख़िरकार ऑफ़-स्पिनर केशरा नुवान्था की तेज़ी से आई गेंद पर ख़त्म हुआ, जिसने उन्हें बैक फ़ुट पर फंसा दिया. पडिक्कल ने डीआरएस का सहारा भी लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

हालांकि, भारत की दूसरी पारी की शुरुआत लड़खड़ाती हुई रही, क्योंकि यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में तेज़ गेंदबाज़ असिता फ़र्नांडो की गेंद पर डिकवेला को कैच दे बैठे. जायसवाल, जो अब ज़्यादातर एक ही फ़ॉर्मेट के खिलाड़ी बनकर रह गए हैं, उन्हें बड़े अधिकारियों का सब्र टूटने से पहले काफ़ी रन बनाने का कोई तरीका खोजना होगा. पिछली आठ टेस्ट पारियों में उन्होंने सिर्फ़ एक बार पचास रन बनाए हैं, जो एक ओपनर के लिए बहुत कम है, जिसका काम अपनी टीम को मज़बूत शुरुआत दिलाना होता है.

राहुल हमेशा की तरह मज़बूत दिखे और उन्होंने अपनी पारी में थोड़ा आक्रामक अंदाज़ भी दिखाया; उन्होंने प्रभात जयसूर्या की गेंदों पर दो छक्के जड़े — एक लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से और दूसरा साइट-स्क्रीन की तरफ़. लेकिन राहुल, जो 25 रन के स्कोर पर DRS की मदद से 'लेग-बिफोर' आउट होने से बच गए थे, पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़ने के बाद जयसूर्या का शिकार बने.

शुभमन गिल भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और जयसूर्या की गेंद पर 'लेग-बिफोर' आउट हो गए; दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान निश्चित रूप से खुरदरी पिच पर स्पिन के ख़िलाफ़ अपने खेल पर गंभीरता से विचार करेंगे. इसके बाद भारत ने अपनी पारी के अंत में कई विकेट गंवा दिए, लेकिन मैच के नतीजे पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा.

