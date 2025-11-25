IND vs SA 2nd Test Day 4: हार टालने के लिए भारत को करना होगा चमत्कार, दक्षिण अफ्रीका की नजरें इतिहास रचने पर

India vs South Africa 2nd Test 4th Day: गुवाहाटी के बसपारा क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मैच बचाने के लिए ऋषभ पंत एंड कंपनी को आखिरी दिन कुछ ऐसा करना होगा, जो टेस्ट इतिहास में कभी नहीं हुआ है. भारत को जीत के लिए 522 रन बनाने होंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की नजरें 8 विकेट पर होंगी. भारत अगर यह मैच ड्रॉ भी करा ले जाता है तो भी यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा. देखना मजेदार होता है कि भारतीय बल्लेबाज आखिरी दिन किस अप्रोच के साथ उतरते हैं. मैच जिस मुहाने पर खड़ा है, वहां से भारत की जीत इक्युएशन में नजर ही नहीं आती है. गुवाहाटी टेस्ट का रिजल्ट अगर ड्रॉ होता है तो भी दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा इतिहास रच देंगे. क्योंकि बीते दो दशकों में दक्षिण अफ्रीका भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है. अफ्रीकी टीम ने कोलकाता टेस्ट अपने नाम किया था और वो सीरीज में 1-0 से आगे है. दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 260 के स्कोर पर घोषित की थी और भारत को जीत के लिए 549 का एवरेस्ट जैसा टारगेट दिया. इसके जवाब में टीम इंडिया ने चौथे दिन स्टंप्स पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए हैं. क्रीज पर नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव (4) और साई सुदर्शन (2) के स्कोर पर नाबाद हैं.

मैच बचाना भी एवरेस्ट जैसी चढ़ाई

भारत को यह मैच ड्रॉ करवाने के लिए आखिरी दिन पूरे दिन बल्लेबाजी करनी होगी और सबसे अहम है कि विकेट नहीं गंवाना होगा. एशिया में किसी भी टीम ने टेस्ट मैच जीतने के लिए 400 से अधिक के लक्ष्य का पीछा नहीं किया है. सबसे सफल स्कोर 2021 में चैटोग्राम में वेस्टइंडीज ने बनांग्लादेश के खिलाफ 395 रन बनाए हैं. भारत में सबसे बड़ा लक्ष्य 387 का है, जो मेजबान टीम ने 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया था.

21वीं सदी में केवल एक बार भारत ने टेस्ट मैच बचाने के लिए चौथी पारी में 100 से अधिक ओवर बल्लेबाजी की है. 2021 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (131 ओवर). यह दूसरी बार है जब भारत को घरेलू टेस्ट में 500 से अधिक का लक्ष्य दिया गया है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में नागपुर में जीत के लिए 543 रन का लक्ष्य रखा था. भारत वह मैच 342 रनों से हार गया था. जो रनों के मामले में उनकी सबसे बड़ी हार है.

असंभव लक्ष्य के सामने लड़खड़ाया भारत

जिस पिच की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल प्रवृत्ति का दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया ,उस पर भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में भी जूझते हुए नजर आए जिससे उनकी टीम पर दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में बड़ी हार का खतरा मंडराने लग गया है. दो मैच की सीरीज में पहले ही पीछे चल रहे भारत ने 549 रन के लगभग असंभव लक्ष्य का पीछा करते हुए मंगलवार को चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 15.5 ओवर में दो विकेट पर 27 रन बनाए हैं.

दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की. उसका आकर्षण ट्रिस्टन स्टब्स की पारी रही. इस युवा बल्लेबाज ने 180 गेंद का सामना करके 94 रन बनाए जिसमें नौ चौके और एक छक्का शामिल है. उन्होंने टोनी डि जॉर्जी (68 गेंद पर 49) के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रन और वियान मुल्डर (69 गेंद पर नाबाद 35) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की.

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारत 201 रन ही बना पाया था. कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से जीतने के बाद सीरीज में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने रक्षात्मक रवैया अपनाया और अपनी पारी समाप्त घोषित करने में देर लगाई.

भारत के सामने मैच बचाने की चुनौती है लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही तथा उसके दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (13) और केएल राहुल (06) दस ओवर और 21 रन के अंदर पवेलियन में विराजमान थे.

जायसवाल ने पहली पारी में छह विकेट लेने वाले मार्को यानसन की तेजी से उठती गेंद पर कट करने के प्रयास में विकेट के पीछे कैच दिया जबकि राहुल ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की गेंद पर पूरी तरह से गच्चा खाकर बोल्ड हो गए. दिन का खेल समाप्त होने के समय साई सुदर्शन दो और नाइटवॉचमैन कुलदीप यादव चार रन पर खेल रहे थे.

पिच पर दरार पड़ गई हैं जिससे स्पिन गेंदबाजों को टर्न मिलना शुरू हो गया है. ऐसे में अगर भारत हार्मर एंड कंपनी के सामने मैच बचाने में सफल रहता है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. भारतीय बल्लेबाजों के हाल के समय में स्पिनरों के सामने खराब रिकार्ड को देखते हुए ऐसी संभावना कम ही नजर आती है.

