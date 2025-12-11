IND vs SA: भारतीय गेंदबाजों ने जमकर लुटाये रन, डी कॉक की तूफानी पारी की बदौलत द. अफ्रीका ने बनाया ये रिकॉर्ड

South Africa Most T20I Runs Record vs India: क्विंटन डी कॉक की शानदार पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने भारत को दूसरे टी20 मैच में जीत के लिए 214 रन का लक्ष्य दिया. हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 51 रन से हराकर पांच मैच की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली.इस मुकाबले में क्विंटन डी कॉक अपने दूसरे टी20 शतक से महज 10 रन दूर रह गए. इससे पहले भारत ने मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया.
इस मुकाबले से पहले भी दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कई बार दमदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया है. अलग-अलग मैदानों पर अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी के दम पर कई बार 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा किया जिसमे भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट पर 213 का मजबूत स्कोर बनाया जो की चौथी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी है.
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के अब तक के सर्वोच्च टी20I स्कोर
227/3 – इंदौर, 2022 (पहली पारी)
221/3 – गुवाहाटी, 2022 (दूसरी पारी)
219/4 – जोहांसबर्ग, 2012 (पहली पारी)
213/4 – मुल्लनपुर, 2025 (पहली पारी)
212/3 – दिल्ली, 2022 (पहली पारी)
ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका हमेशा से एक आक्रामक टीम रहा है. डिकॉक की पावर-हिटिंग क्षमता ने टीम को इश बार बड़े लक्ष्य खड़े करने में मदद की.
इससे पहले रीजा हैंड्रिक्स और क्विंटन डी कॉक की सलामी जोड़ी ने 4.1 ओवरों में 38 रन जुटाए. रीजा 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से क्विंटन डी कॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ मोर्चा संभाला. दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन की साझेदारी करते हुए मेहमान टीम को 121 के स्कोर तक पहुंचाया. मार्करम 26 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
यहां से क्विंटन डी कॉक ने देवाल्ड ब्रेविस के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की. क्विंटन 90 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए. उनकी 46 गेंदों की इस पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे. यह भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज की ओर से तीसरी सबसे बड़ी पारी थी. डेविड मिलर ने साल 2022 में गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में नाबाद 106 रन बनाए थे, जबकि रिली रोसो ने साल 2022 में इंदौर में भारत के विरुद्ध नाबाद 100 रन जड़े थे.
साउथ अफ्रीकी टीम 16.1 ओवरों में 160 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से डोनोवन फरेरा ने डेविड मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 213/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. फरेरा 16 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके के साथ 30 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मिलर ने 1 छक्के और 2 चौकों के साथ नाबाद 20 रन की पारी खेली.
टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाला. अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 54 रन लुटाए. इस दौरान उन्होंने एक ही ओवर में 13 गेंदें भी फेंकी.
