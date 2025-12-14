विज्ञापन
Hardik Pandya's big achievement: हार्दिक पांड्या का यह बड़ा कारनामा बताने के लिए काफी है कि इस फॉर्मेट में वह भारत की कितनी बड़ी ताकत हैं

Ind vs sa Team 3rd T20I: पांड्या का "डबल' धमाका, कारनामा करने वाले 18 साल में दुनिया के चौथे खिलाड़ी
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को धर्मशाला में खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला यूं तो प्रदर्शन के लिहाज से तूफानी हिटर बन चुके हार्दिक पांड्या के लिए कुछ खास नहीं रहा. बल्लेबाजी पांड्या की आई नहीं, तो गेंदबाजी में हार्दिक 3 ओवरों में 23 रन देकर एक ही विकेट ले सके, लेकिन इस एक विकेट ने ही हार्दिक ने हिस्ट्री-बुक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया. हार्दिक पांड्या ने स्टब्ब्स को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों लपकवाया, तो उन्होंने सौ विकेट पूरे करने के साथ ही 'डबल' धमाका कर दिया. यह डबल्स एक हजार रन बनाने के साथ ही सौ विकेट और इतने ही छक्के जड़ने का है  और यह वह कारनामा है, जिसे 18 साल के टी20 क्रिकेट के इतिहास में दुनिया के सिर्फ चार ही खिलाड़ी कर सके हैं. 

जब बात टी-20 फॉर्मेट में कम से कम एक हजार या इससे ज्यादा रन, सौ या इससे ज्यादा छक्के और इतने ही विकेट लेने की आती है, तो हार्दिक सहित दुनिया में ऐसे चार ही क्रिकेटर हैं. इसमें हालिया सालों में उम्र बढ़ने के साथ ही किसी पुरानी शराब की तरह शानदार हो रहे जिंबाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा, अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी और मलयेशिया के भारतीय मूल के बल्लेबाज विरनदीप सिंह शामिल हैं. पांड्या ने यह सुपर से ऊपर कारनामा किया, तो उनके चाहने वाले गदगद हो गए. और इन चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर अपने चहेते क्रिकेटर पर जमकर प्यार लुटाया.

जब विकेटों की संख्या सौ है, तो हजार के डबल्स के पैमाने पर तौला जा रहा है. लेकिन वास्तविक रनों का आंकड़ा तो 2000 है

