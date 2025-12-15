साल 2025 में ये 6 पेनी स्टॉक्स बने 'मल्टीबैगर',₹4 वाले शेयर ने दिया रिकॉर्ड 515% रिटर्न, निवेशक हुए मालामाल

वित्त वर्ष 2026 में अब तक शेयर बाजार में कुछ पेनी स्टॉक्स ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है. कम कीमत वाले इन शेयरों ने बहुत कम समय में जबरदस्त रैली दिखाई है. FY26 में अब तक ऐसे छह पेनी स्टॉक्स हैं जिन्होंने 100 प्रतिशत से लेकर 515 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है. यानी इन शेयरों ने निवेशकों का पैसा कई गुना बढ़ा दिया है.

4 रुपये के शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

इस लिस्ट में सबसे ऊपर ब्लूगॉड एंटरटेनमेंट (Bluegod Entertainment) का नाम है.इस शेयर ने FY26 में अब तक करीब 515 प्रतिशत की जोरदार तेजी दिखाई है. शेयर का पिछला बंद भाव 3 रुपये 97 पैसे रहा. ब्लूगॉड एंटरटेनमेंट के बाद सेलविन ट्रेडर्स (Sellwin Traders) ने FY26 में करीब 210 प्रतिशत का रिटर्न दिया है और इसका पिछला बंद भाव 9 रुपये 48 पैसे रहा. ओन्टिक फिनसर्व (Ontic Finserve) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और FY26 में अब तक 180 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. इस शेयर का पिछला बंद भाव 2 रुपये 7 पैसे रहा. प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज (Pro Fin Capital Services)ने FY26 में करीब 143 प्रतिशत का रिटर्न दिया है और इसका पिछला बंद भाव 10 रुपये 85 पैसे रहा. वहीं पीवीवी इंफ्रा (PVV Infra) ने भी निवेशकों को खुश किया और इसने 133 प्रतिशत की तेजी दिखाई. इस शेयर का पिछला बंद भाव 4 रुपये 90 पैसे रहा. इंडिया होम्स (India Homes) ने भी इस रैली में अपनी जगह बनाई और FY26 में अब तक 116 प्रतिशत का रिटर्न दिया. इसका पिछला बंद भाव 11 रुपये 20 पैसे रहा.

(यह आंकड़े ACE इक्विटी के डेटा पर आधारित हैं.)

निवेशक क्यों लगा रहे हैं पेनी स्टॉक्स में पैसा?

पेनी स्टॉक्स की कीमत कम होती है इसलिए इनमें निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. कम पैसे से एंट्री और ज्यादा मुनाफे की उम्मीद इन शेयरों को आकर्षक बनाती है. लेकिन इन शेयरों में उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है और खरीद बिक्री भी कई बार आसान नहीं होती. कई बार इन कंपनियों की जानकारी भी साफ तौर पर उपलब्ध नहीं होती.

पेनी स्टॉक्स में निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

पेनी स्टॉक्स में मुनाफा जितना बड़ा हो सकता है उतना ही जोखिम भी होता है.यानी ये हाई रिस्क, हाई रिटर्न का खेल है. इसलिए सिर्फ तेजी देखकर हाई रिटर्न के लालच से निवेश करना सही नहीं है. शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले .किसी जानकार की सलाह लेना जरूरी होता है.

(नोट :यह जानकारी सिर्फ सामान्य समझ के लिए है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम से जुड़ा होता है इसलिए निवेश से पहले सलाह जरूर लें)