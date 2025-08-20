India vs Pakistan: 'खिलाड़ी एकदम असहाय', गावस्कर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर प्लेयर्स को घेरने वालों पर भड़के

पिछले दिनों एशिया कप का शेड्यूल जारी होने के बाद ही भारतीयों का एक वर्ग टीम के एशिय कप (Asia Cup 2025) में टीम इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर बहुत ही ज्यादा भड़क गया. बात तब और आगे चली गई, जब लीजेंड्स प्रीमियर लीग में भारतीय वेटरन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का बॉयकॉट कर दिया है, तो हरभजन सिंह का विरोध तो अभी भी जारी है. वहीं, फैंस का एक वर्ग वर्तमान टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर लगातार लतियाए हुए है. और महान गावस्कर (Gavaskar) ने इस पर नाराजगी जताते हुए खिलाड़ियों को बचाव किया है. भारत मेगा इवेंट में अपना पहला मैच पड़ोसी देश के खिलाफ 14 सितंबर को खेलेगा.

'इस मुद्दे पर खिलाड़ी एकदम असहाय'

गावस्कर ने कहा, 'अगर सरकार ने कोई फैसला किया है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें खिलाड़ियों की कैसे आलोचना या उन पर कमेंट किया जा सकता है. खिलाड़ी बीसीसीआई से अनुबंधित होते हैं बोर्ड को किसी भी दौरे से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है. ऐसे में बीसीसीआई और खिलाड़ी इसी पर निर्भर हैं.' महान बल्लेबाज ने कहा, 'इस मुद्दे खिलाड़ी एकदम असहाय हैं. उन्हें एशिया कप खेलने के लिए चयनित किया गया है. और अगर सरकार कहती है कि आपको खेलेना है, तो खिलाड़ी जाएंगे और खेलेंगे. अगर सरकार नहीं चाहेगी, तो खिलााड़ी नहीं खेलेंगे.'

पाकिस्तान से हो सकती है 3 बार टक्कर

टीम इंडिया मेगा इवेंट में 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अभियान का आगाज करेगा. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. वैसे अगर संयोग बना, तो पाकिस्तान से टूर्नामेंट में तीन बार भिड़ंत हो सकती है.