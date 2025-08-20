विज्ञापन
विशेष लिंक

India vs Pakistan: 'खिलाड़ी एकदम असहाय', गावस्कर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर प्लेयर्स को घेरने वालों पर भड़के

Asia Cup 2025: एशिया कप के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही फैंस का एक वर्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था. और अब इस वर्ग ने टीम में चुने गए खिलाड़ियों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है

Read Time: 3 mins
Share
India vs Pakistan: 'खिलाड़ी एकदम असहाय', गावस्कर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर प्लेयर्स को घेरने वालों पर भड़के
Gavaskar on Team India: पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर
  • एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा, जो विवाद का विषय बना है
  • लीजेंड्स प्रीमियर लीग के भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए उसका बॉयकॉट किया है
  • महान बल्लेबाज सौरव गांगुली ने खिलाड़ियों को इस विवाद में असहाय बताया और सरकार के फैसले को प्राथमिकता दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पिछले दिनों एशिया कप का शेड्यूल जारी होने के बाद ही भारतीयों का एक वर्ग टीम के एशिय कप (Asia Cup 2025) में टीम इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर बहुत ही ज्यादा भड़क गया. बात तब और आगे चली गई, जब लीजेंड्स प्रीमियर लीग में भारतीय वेटरन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का बॉयकॉट कर दिया है, तो हरभजन सिंह का विरोध तो अभी भी जारी है. वहीं, फैंस का एक वर्ग वर्तमान टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर  लगातार लतियाए हुए है. और महान गावस्कर (Gavaskar) ने इस पर नाराजगी जताते हुए खिलाड़ियों को बचाव किया है. भारत मेगा इवेंट में अपना पहला मैच पड़ोसी देश के खिलाफ 14 सितंबर को खेलेगा. 

'इस मुद्दे पर खिलाड़ी एकदम असहाय'

गावस्कर ने कहा, 'अगर सरकार ने  कोई फैसला किया है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें खिलाड़ियों की कैसे आलोचना या उन पर कमेंट किया जा सकता है. खिलाड़ी बीसीसीआई से अनुबंधित होते हैं बोर्ड को किसी  भी दौरे से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है.  ऐसे में बीसीसीआई और खिलाड़ी इसी पर निर्भर हैं.' महान बल्लेबाज ने कहा, 'इस मुद्दे खिलाड़ी एकदम असहाय हैं. उन्हें एशिया कप खेलने के लिए चयनित किया गया है. और अगर सरकार कहती है कि आपको खेलेना है, तो खिलाड़ी जाएंगे और खेलेंगे. अगर सरकार नहीं  चाहेगी, तो खिलााड़ी नहीं खेलेंगे.'

महान बल्लेबाज ने कहा, 'इस मुद्दे खिलाड़ी एकदम असहाय हैं. उन्हें एशिया कप खेलने के लिए चयनित किया गया है. और अगर सरकार कहती है कि आपको खेलेना है, तो खिलाड़ी जाएंगे और खेलेंगे. अगर सरकार नहीं  चाहेगी, तो खिलााड़ी नहीं खेलेंगे.' क्या एशिया कप में अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच टाला जा सकता है, पर सनी बोले, 'जैसे मैंने कहा कि यह पूरी तरह से भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह बीसीसीआई को बताए कि क्या करना है.'

पाकिस्तान से हो सकती है 3 बार टक्कर

टीम इंडिया मेगा इवेंट में 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अभियान का आगाज करेगा. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. वैसे अगर संयोग बना, तो पाकिस्तान से टूर्नामेंट में तीन बार भिड़ंत हो सकती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com