Asia Cup 2025: सुनील गावस्कर ने चुनी भारत की बेस्ट प्लेइंग 11, शुभमन गिल की एंट्री से कौन होगा आउट?

India Playing 11 for Asia Cup :भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप (Sunil Gavaskar on India Playing 11) के पहले मैच में भारत की प्लेइंग XI क्या होगी, इसको लेकर अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. स्पोट्स टूडे के साथ बात करते हुए गावस्कर ने प्लेइंग इलेवन को लेकर अपनी राय दी है. गावस्कर ने ओपनर के तौर पर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का चयन किया है. वहीं, नंबर 3 पर गावस्कर की पसंद तिलक वर्मा हैं. वहीं, नंबर 4 पर गावस्कर ने सूर्यकुमार यादव का चयन किया है. इसके अलावा पूर्व भारतीय ओपनर ने संजू सैमसन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. (Sunil Gavaskar on India Playing 11 in Asia Cup 2025)

इसके सा-साथ सुनील गावस्कर ने ऑलराउंडर के लिए हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल को अपनी इलेवन में शामिल किया है. भारतीय इलेवन में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को गावस्कर ने स्पिनर के तौर पर जगह दी है. एशिया कप में भारत की प्लेइंग इलेवन में गावस्कर ने दो तेज गेंदबाजों को रखने की वकालत की है .जिसमें गावस्कर ने अपनी इलेवन में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह का चुनाव किया है.

सुनील गावस्कर की प्लेइंग इलेवन (Sunil Gavaskar Playing 11)

शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर 4 का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल