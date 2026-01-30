T20I में 37 मुकाबलों के बाद अभिषेक शर्मा के आगे पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बेदम, देखें आंकड़े

Abhishek Sharma vs Sahibzada Farhan in T20I IND vs PAK: क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप T20I में जब भी बल्लेबाजों के प्रदर्शन की बात आती है, तो भारतीय खिलाड़ी अक्सर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारी पड़ते हैं. यह बात केवल पुराने नामों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए यंग टैलेंट के बीच तुलना में भी साफ नजर आती है. हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम में उनके टक्कर का कोई बल्लेबाज नहीं है, भले ही वहां बाबर आजम जैसे बड़े नाम मौजूद हों.

इसकी तुलना के लिए पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और भारत के अभिषेक शर्मा के T20I करियर आंकड़ों की तुलना जानते हैं. दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने करियर में 37 T20I मुकाबले खेले हैं. ये आंकड़े साफ तौर पर अभिषेक शर्मा को फरहान से कहीं बेहतर खिलाड़ी साबित करता है.

हर तरह से फरहान पर भारी हैं अभिषेक

रनों के मामले में जहां फरहान 37 मैचों में 917 रन ही बना पाए हैं वहीं अभिषेक शर्मा ने 1267 रन बनाए हैं. अभिषेक के बल्ले से फरहान की तुलना में 350 रन ज्यादा निकले हैं. वहीं औसत और स्ट्राइक रेट की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर इसमे ही दिखता है. फरहान का औसत 25.47 है, जबकि अभिषेक का शानदार औसत 37.26 है. इसके बाद T20 क्रिकेट के लिहाज से देखें तो स्ट्राइक रेट सबसे महत्वपूर्ण होता है. यहां फरहान का स्ट्राइक रेट 129.15 है, जो कि अभिषेक के शानदार 194.92 के स्ट्राइक रेट के सामने फीका पड़ जाता है.

शतक के मामले में कोई तुलना ही नहीं

अभिषेक शर्मा ने अपने करियर में 2 शतक जड़े हैं, जबकि फरहान के नाम एक भी T20I शतक नहीं है. वहीं बाउंड्री के मामले में अभिषेक ने 119 चौके और 86 छक्के लगाए हैं, जबकि फरहान ने 71 चौके और 51 छक्के लगाए हैं. ये आंकड़े साबित करते हैं कि अभिषेक शर्मा न केवल रन बनाने में आगे हैं, बल्कि वह फरहान की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक और मैच जिताऊ बल्लेबाज हैं.