India vs Pakistan: 'इस आइडिया से भारत को हरा सकता है पाकिस्तान', पूर्व कप्तान इमरान ने कसा पीसीबी चीफ पर यह बड़ा तंज

Asia Cup 2025: भारत के हाथों दोनों मैचों में पाकिस्तान राजनीतिक और क्रिकेट गलियारे में कितना ज्यादा रोष है, वह इमरान खान के बयान से साफ समझा जा सकता है

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान
  • इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर टीम के खराब प्रदर्शन का तंज कसा है
  • इमरान ने भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए सेना प्रमुख आसिम मुनीर को सलामी बल्लेबाज बनाने की व्यंग्यात्मक सलाह दी
  • इमरान की बहन अलीमा ने बताया कि इमरान ने नकवी को पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अयोग्य बताया ह
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

क्रिकेटर से राजनेता बने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर टीम के प्रदर्शन को लेकर बड़ा तंज कसा है. इमरान ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए उन्हें सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतराना चाहिए. दुबई में चल रहे एशिया कप में भारत द्वारा पाकिस्तान को दो मैचों में आसानी से हराने के बाद इमरान ने यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है. 

पूर्व प्रधानमंत्री की बहन अलीमा खान ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, 'इमरान ने सुझाव दिया है कि भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि सेना प्रमुख जनरल मुनीर और PCB के अध्यक्ष नकवी सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करें, जबकि अंपायर पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा और पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा हों. 

उन्होंने कहा, 'तीसरा अंपायर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर होने चाहिए'. अलीमा ने बताया, 'उन्होंने अपने भाई को भारत के हाथों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की लगातार दो हार के बारे में बताया था. पाकिस्तान को 1992 में एकदिनी विश्व कप में जीत दिलाने वाले इस पूर्व कप्तान ने नकवी को उनकी ‘अयोग्यता' और ‘भाई-भतीजावाद' से पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया है.

 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक 72 साल के इमरान 2023 से कई मामलों में जेल में हैं. इमरान लंबे समय से जनरल मुनीर पर फरवरी 2024 के आम चुनावों में तत्कालीन सीजेपी ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त राजा की मदद से उनकी पार्टी पीटीआई का जनादेश चुराने का आरोप भी लगा रहे हैं.


 

