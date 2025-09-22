विज्ञापन
Ind vs Pak: भारत के लगातार ये 7 'थप्पड़', क्या मुंह लेकर घर जाएगा पाकिस्तान

Ind vs Pak: अभी तक एशिया कप के दोनों मैचों में पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई है. और इन दोनों ही मैचों ने साफ-साफ बता दिया कि पड़ोसी कहां खड़े हैं और टीम इंडिया कहां

Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खेल से ज्यादा ऐसी हरकतों की चर्चा मीडिया में ज्यादा है
  • भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले लगातार सात मैचों में जीत दर्ज की है
  • पाकिस्तान की पिछले सात मुकाबलों में टी20 विश्व कप सहित बड़े टर्नामेंटों के मैच
  • सुपर-4 का पहला मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान के लिए फाइनल का रास्ता खुला है
Asia Cp 2025: कुछ महीने पहले पाकिस्तान की पहलगाम में कायराना हरकत के बाद करोड़ों भारतीय फैंस में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और हमेशा रहेगा, लेकिन टीम इंडिया ने खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में अभी तक खेले गए दोनों में पाकिस्तान टीम का जो हाल किया है, उससे भारतीयों को चंद खुशी के पल जरूर मिले हैं. रविवार को दुबई में 6 विकेट से पटखनी देने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीर देखने को मिली. बहरहाल, यह कुल मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सातवीं जीत रही. मतलब पाकिस्तान को लगातार सातवां थप्पड़! अब इस टीम और पड़ोसी फैंस की क्या मनोदशा कैसी होगी, यह सहज ही समझा जा सकता है. चलिए हम आपको बताते हैं कि टीम इंडिया ने कब और कहां पिछले 7 लगातार मैचों में पाकिस्तान को धूल चटाई.

प्रतियोगिता                                     परिणाम

टी20 विश्व कप 2022                भारत 4 विकेट से जीता

एशिया कप 2023                   भारत 228 रनों से जीता

विश्व कप 2023                       भारत 7 विकेट से जीता

टी20 विश्व कप 2024                भारत 6 रन से जीता

चैंपियंस ट्ऱफी 2025                   भारत 6 विकेट  से जीता

एशिया कप 2025                     भारत 7 विकेट से जीता

एशिया कप 2025                     भारत 6 विकेट से जीता

पाकिस्तान ऐसे पहुंच सकती है फाइनल में

सुपर-4 राउंड में भारत के हाथों अपना पहला मैच हारने के बाद अब फैंस या जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान टीम अभी भी  फाइनल में पहुंच सकती है? इसका जवाब है हां!  पाकिस्तान की टीम को फाइनल में पहुंचना है तो अपने बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. लेकिन एक मैच में भी मिली हार पाकिस्तान के लिए एशिया कप 2025 का फाइनल खेलने का सपना टूट जाएगा.  

कुछ ऐसा है फाइनल का गणित

सुपर-4 में सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेगीं. इन मैचों के बाद जो दो टीमें सुपर-4 अंक तालिका में पहले दो स्थानों पर रहेंगी, वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. भारत और बांग्लादेश के दो-दो अंक हैं. अगर दोनों टीमें बचे दो में से एक भी मैच जीत जाती है तो उन्हें फाइनल का टिकट मिल जाएगा. 
 

