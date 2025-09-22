Ind vs Pak: भारत के लगातार ये 7 'थप्पड़', क्या मुंह लेकर घर जाएगा पाकिस्तान

Asia Cp 2025: कुछ महीने पहले पाकिस्तान की पहलगाम में कायराना हरकत के बाद करोड़ों भारतीय फैंस में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और हमेशा रहेगा, लेकिन टीम इंडिया ने खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में अभी तक खेले गए दोनों में पाकिस्तान टीम का जो हाल किया है, उससे भारतीयों को चंद खुशी के पल जरूर मिले हैं. रविवार को दुबई में 6 विकेट से पटखनी देने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीर देखने को मिली. बहरहाल, यह कुल मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सातवीं जीत रही. मतलब पाकिस्तान को लगातार सातवां थप्पड़! अब इस टीम और पड़ोसी फैंस की क्या मनोदशा कैसी होगी, यह सहज ही समझा जा सकता है. चलिए हम आपको बताते हैं कि टीम इंडिया ने कब और कहां पिछले 7 लगातार मैचों में पाकिस्तान को धूल चटाई.

प्रतियोगिता परिणाम

टी20 विश्व कप 2022 भारत 4 विकेट से जीता

एशिया कप 2023 भारत 228 रनों से जीता

विश्व कप 2023 भारत 7 विकेट से जीता

टी20 विश्व कप 2024 भारत 6 रन से जीता

चैंपियंस ट्ऱफी 2025 भारत 6 विकेट से जीता

एशिया कप 2025 भारत 7 विकेट से जीता

एशिया कप 2025 भारत 6 विकेट से जीता

पाकिस्तान ऐसे पहुंच सकती है फाइनल में

सुपर-4 राउंड में भारत के हाथों अपना पहला मैच हारने के बाद अब फैंस या जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान टीम अभी भी फाइनल में पहुंच सकती है? इसका जवाब है हां! पाकिस्तान की टीम को फाइनल में पहुंचना है तो अपने बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. लेकिन एक मैच में भी मिली हार पाकिस्तान के लिए एशिया कप 2025 का फाइनल खेलने का सपना टूट जाएगा.

कुछ ऐसा है फाइनल का गणित

सुपर-4 में सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेगीं. इन मैचों के बाद जो दो टीमें सुपर-4 अंक तालिका में पहले दो स्थानों पर रहेंगी, वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. भारत और बांग्लादेश के दो-दो अंक हैं. अगर दोनों टीमें बचे दो में से एक भी मैच जीत जाती है तो उन्हें फाइनल का टिकट मिल जाएगा.

