विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs Pak Free Live Telecast: यहां देख सकते हैं Free में इंडिया-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला

Free Live Telecast IND vs PaK Asia Cup 2025: टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में चौथी बार भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. टीम इंडिया ने टूर्नामेंट का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला, जिसमें 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs Pak Free Live Telecast: यहां देख सकते हैं Free में इंडिया-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला
Free Live Telecast IND vs PaK Asia Cup 2025
  • एशिया कप 2025 के छठे मैच में भारत और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे
  • भारत ने अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ 9 विकेट से जीता और ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान पर है
  • पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज कर दूसरे स्थान पर पहुंचा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs Pakistan Match Live Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाना है. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में चौथी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.  टीम इंडिया ने टूर्नामेंट का अपना पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला, जिसमें 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है. वहीं, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से अपना पहला मैच जीता. यह देश प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है. अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीत लेती है, तो शीर्ष स्थान मजबूत कर लेगी. अगर पाकिस्तानी टीम ने मैच जीता, तो भारत को पछाड़कर नंबर-1 स्थान हासिल कर लेगी.

फ्री में कहां देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला (Where to Watch India vs Pakistan Match Live Telecast) 

बता दें कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार हैं और यह केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. वहीं, एशिया कप 2025 का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन केवल भारत के  मैचों को ही डीडी फ्री डिश पर देख पाएंगे.  एशिया कप 2025 का फाइनल भी डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा. 

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप के मैच 

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस एप  को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

दुबई के इस मैदान की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार है. हालांकि, यहां तेज गेंदबाजों को शानदार पेस और बाउंस मिल रहा है. रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है. रात में ओस भी एक कारक हो सकती है. टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकता है.

इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बतौर बल्लेबाज खासा उम्मीदें होंगी. वहीं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आ सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Suryakumar Ashok Yadav, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com