48 की उम्र में 20 साल का दिखता है शख्स, खुद बताया एटीं-एजिंग का सीक्रेट, कहा-लंबी उम्र जीना है तो आज से ही छोड़ दें ये 3 काम

Bryan Johnson Tips to live longer: अमेरिकी बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन (Bryan Johnson) अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. बता दें कि ब्रायन नेचर के खिलाफ जाकर अपनी उम्र को कम करने में जुटे हैं. उनकी उम्र 48 साल है लेकिन वे चाहते हैं कि एक बार फिर उनकी बायोलॉजिकल उम्र 18 साल हो जाए. यानी वे किसी 18 साल के लड़के की तरह ही दिखें, साथ ही उनके शरीर का हर अंग भी किसी 18 साल के व्यक्ति के अंग की तरह ही काम करे. इसके लिए ब्रायन ने 30 डॉक्टर की टीम रखी हुई है, साथ ही वे अपनी उम्र को रिवर्स करने के लिए हर साल 2 मिलियन डॉलर (लगभग 16 करोड़ रुपये) खर्च करते हैं. 48 साल की उम्र में वे 20 साल के नौजवान जैसे दिखते हैं. उनका चेहरा चमकदार, त्वचा टाइट और शरीर फिट है. ब्रायन ने अब खुद इसका सीक्रेट बताया है.

हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि एटीं एजिंग के लिए लाइफस्टाइल में सुधार करना जरूरी है. खासकर अगर कोई व्यक्ति लंबी उम्र तक जीना चाहता है और हमेशा हेल्दी-फिट दिखना चाहता है, तो इसके लिए 3 आदतों से पूरी तरह परहेज करना जरूरी है. आइए जानते हैं वो तीन आदतें कौन-सी हैं-

नंबर 1- स्मोकिंग

ब्रायन का कहना है कि स्मोकिंग शरीर के लिए जहर के समान है. यह कैंसर, हार्ट की बीमारी और फेफड़ों की समस्या का सबसे बड़ा कारण है, साथ ही इसका सीधा असर आपकी स्किन पर भी नजर आता है. इसलिए अगर कोई लंबी उम्र जीना चाहता है, तो सबसे पहले धूम्रपान को छोड़ना जरूरी है.

ब्रायन का दूसरा मंत्र है- एक्टिव रहना. एक्सरसाइज न करना, शरीर के लिए दूसरी सबसे बुरी चीज है. वे हर दिन वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं और अपनी मांसपेशियों को एक्टिव रखते हैं. उनका कहना है, 'शरीर को चलाते रहना ही उसे जवान रखता है.' अगर आप दिनभर बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है.

आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पर घंटों तक निगेटिव खबरें और सोशल मीडिया देखते रहते हैं. इसे डूम-स्क्रोलिंग कहा जाता है. ब्रायन मानते हैं कि यह दिमाग को थका देता है और स्ट्रेस बढ़ाता है. इसलिए वे इस आदत से दूर रहते हैं और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं. उनके मुताबिक, मन को शांत और पॉजिटिव रखना भी एंटी-एजिंग का एक अहम हिस्सा है.

ब्रायन जॉनसन मानते हैं कि उम्र बढ़ना भले ही नेचुरल प्रक्रिया हो लेकिन हमारी आदतें यह तय करती हैं कि हम कितने हेल्दी, एनर्जेटिक और जवान दिखेंगे. ऐसे में अगर आप भी लंबे समय तक फिट और फ्रेश रहना चाहते हैं, तो आज से ही इन तीन आदतों से दूरी बना लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.