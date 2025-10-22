विज्ञापन
IND vs PAK: एक बार फिर भारत-पाकिस्तान होंगे आमने-सामने, इस दिन खेला जाएगा महामुकाबला, दिनेश कार्तिक होंगे कप्तान

India vs Pakistan Clash Hong Kong Sixes Cricket Tournament: तीन दिनों तक चलने वाला यह टूर्नामेंट तेज़ रफ्तार और मनोरंजक क्रिकेट का संगम होगा, जहां भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत एक बार फिर सबसे बड़ा आकर्षण साबित होगी.

  • हांगकांग सिक्सेस 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 7 नवंबर को एक ही ग्रुप में भिड़ेंगे
  • टूर्नामेंट में कुल बारह टीमों की भागीदारी होगी और यह तीन दिनों तक चलेगा, 7 से 9 नवंबर तक
  • भारत की कप्तानी दिनेश कार्तिक करेंगे जबकि पाकिस्तान की कप्तानी अब्बास अफरीदी के हाथ में होगी
India vs Pakistan Clash Hong Kong Sixes Cricket Tournament: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर देखने को मिलेगा. तीन हफ़्तों से भी कम समय में दोनों टीमें हांगकांग सिक्सेस 2025 में भिड़ेंगी. यह मुकाबला 7 नवंबर को टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें एक ही ग्रुप में रखी गई हैं. पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सौंपी गई है. कार्तिक के साथ दिग्गज ऑलराउंडर आर. अश्विन भी टीम का हिस्सा होंगे. दोनों खिलाड़ी तमिलनाडु से घरेलू क्रिकेट में लंबे समय तक एक साथ खेल चुके हैं, और अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से जोड़ी जमाने को तैयार हैं.

तीन दिवसीय टूर्नामेंट में 12 टीमें होंगी शामिल

इस आयोजन में कुल 12 टीमें भाग लेंगी जिसमे दक्षिण अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई, भारत, पाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग शामिल हैं. टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा और टीमों को चार समूहों (A से D) में विभाजित किया गया है.

भारत-पाकिस्तान एक ही ग्रुप में

हांगकांग सिक्सेस के पूल सी में भारत, पाकिस्तान और कुवैत शामिल हैं. इसका मतलब है कि चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही एक-दूसरे से भिड़ेंगे. पाकिस्तान की कप्तानी अब्बास अफरीदी के हाथों में होगी.

कार्तिक बोले, निडर और मनोरंजक क्रिकेट खेलने का लक्ष्य

कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा, “हांगकांग सिक्सेस जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई करना मेरे लिए गर्व की बात है. हमारा मकसद निडर होकर क्रिकेट खेलना और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देना होगा.”

इस बीच क्रिकेट हांगकांग की अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा कि दिनेश कार्तिक जैसे अनुभवी खिलाड़ी की मौजूदगी से टूर्नामेंट का स्तर और ऊंचा होगा. हमें खुशी है कि दिनेश कार्तिक भारत के कप्तान के रूप में हिस्सा ले रहे हैं. उनका अनुभव और नेतृत्व इस आयोजन को और रोमांचक बनाएगा.

टूर्नामेंट के ग्रुप इस प्रकार हैं

पूल A: दक्षिण अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, नेपाल

पूल B: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई

पूल C: भारत, पाकिस्तान, कुवैत

पूल D: श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग (चीन)

India, Pakistan, Krishnakumar Dinesh Karthik, Cricket
