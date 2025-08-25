Asia Cup: जिन दो टीमों के बीच लोग देखना चाहते हैं फाइनल मुकाबला, आज तक वो दोनों टीमें कभी नहीं भिड़ीं

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान भिड़ंत को लेकर फैंस काफी रोमांचित हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि टूर्नामेंट की दो खतरनाक टीमें भारत और पाकिस्तान की यहां फाइनल में अबतक कभी भिड़ंत नहीं हुई है. जी हां, एशिया कप के अबतक 16 सीजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने आठ, जबकि पाकिस्तान ने दो बार खिताब पर कब्जा जमाया है. मगर उनका फाइनल मुकाबले में अबतक एक बार भी भिड़ंत नहीं हुई है.

एशिया कप में किसका पलड़ा है भारी?

एशिया कप के इतिहास में खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है. दोनों टीमों के बीच यहां अबतक कुल 18 मुकाबलों में भिड़ंत हुई है. जहां भारतीय टीम को 10, जबकि पाक टीम को छह मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है. इसके अलावा दो मैच बिना परिणाम के समाप्त हुए हैं.

एशिया कप 2025 में तीन बार आमने-सामने हो सकती है भारत और पाकिस्तान

एशिया कप के 17वें सीजन का शेड्यूल का कुछ इस तरह बनाया गया है. जहां दोनों टीमें तीन बार आमने सामने सामने हो सकती हैं. दरअसल, आगामी टूर्नामेंट के लिए आठ टीमों को चार-चार करके दो ग्रुप में रखा गया है.

यहां लीग चरण में पहले दोनों टीमें आमने सामने होंगी. इसके बाद यहां इनको सफलता मिलती है तो वह सुपर फोर में भी एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी. पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों का प्रदर्शन लाजवाब रहा तो इनके बीच फाइनल का मैच भी हो सकता है, जो कि 28 सितंबर को खेला जाएगा.

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

पाकिस्तान- सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी और सुफ‍ियान मुकीम.

