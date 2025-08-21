विज्ञापन
विशेष लिंक

'हम भारतीय क्रिकेट टीम को...', एशिया कप में होगा भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला? खेल मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर खेल मंत्रालय ने अपने बयान में तस्वीर साफ कर दी है.

Read Time: 2 mins
Share
'हम भारतीय क्रिकेट टीम को...', एशिया कप में होगा भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला? खेल मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात
IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबल?

India vs Pakistan Asia Cup 2025: खेल मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान किसी भी द्विपक्षीय खेल मुकाबले में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्रिकेट टीम को अगले महीने बहुपक्षीय एशिया कप खेलने से नहीं रोका जाएगा. मंत्रालय ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संबंध में नई नीति का अनावरण किया, जिसमें पाकिस्तान पर विशेष ध्यान दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू है. मंत्रालय की नीति में कहा गया है, "पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार में उसकी समग्र नीति को दर्शाता है."

इसमें आगे कहा गया है, "जहाँ तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी. न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे."

हालांकि, बहुपक्षीय आयोजनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, "हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि यह बहुपक्षीय है."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन पाकिस्तान को द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय धरती पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. लेकिन हम उन्हें बहुपक्षीय आयोजनों से नहीं रोकेंगे क्योंकि हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, Shaheen Shah Afridi, Shubman Singh Gill, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com