India vs New Zealand U19 LIVE Updates: अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत औऱ न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है. बुलावायो में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा, इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. बारिश के कारण मैच 47-47 ओवर का कर दिया गया है. न्यूजीलैंड के तीन विकेट अबतक गिर गए हैं. क्रीज पर स्नेहित रेड्डी मौजूद हैं.न्यूजीलैंड ओपनर आर्यन मान के आउट होने के बाद बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया है. भारत ने अब तक अपने दोनों शुरुआती ग्रुप मैच जीते हैं, पहले USA को शानदार तरीके से हराया और फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक रोमांचक जीत हासिल की. ​​न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों टीमें सुपर 6 स्टेज में पहुंच गई हैं, और इस मैच के पॉइंट्स और नेट-रन-रेट (NRR) आगे ले जाएंगी. एक बार फिर सभी की निगाहें भारत के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे टूर्नामेंट में अपनी पहली बड़ी पारी खेलने का लक्ष्य रखेंगे (LIVE SCORECARD)

न्यूजीलैंड U19 टीम: आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कप्तान), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को अल्पे (विकेटकीपर), जैकब कॉटर, जसकरन संधू, कैलम सैमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क

भारत U19 टीम: वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान

India vs New Zealand U19 LIVE Score | IND vs NZ, U19 World Cup 2026 LIVE Updates, straight from Queens Sports Club, Bulawayo: