21 minutes ago

India vs New Zealand U19 LIVE Updates: अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत औऱ न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है. बुलावायो में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा, इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. बारिश के कारण मैच 47-47 ओवर का कर दिया गया है. न्यूजीलैंड के तीन विकेट अबतक गिर गए हैं. क्रीज पर स्नेहित रेड्डी मौजूद हैं.न्यूजीलैंड ओपनर आर्यन मान के आउट होने के बाद बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया है. भारत ने अब तक अपने दोनों शुरुआती ग्रुप मैच जीते हैं, पहले USA को शानदार तरीके से हराया और फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक रोमांचक जीत हासिल की. ​​न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों टीमें सुपर 6 स्टेज में पहुंच गई हैं, और इस मैच के पॉइंट्स और नेट-रन-रेट (NRR) आगे ले जाएंगी. एक बार फिर सभी की निगाहें भारत के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जबकि कप्तान आयुष म्हात्रे टूर्नामेंट में अपनी पहली बड़ी पारी खेलने का लक्ष्य रखेंगे (LIVE SCORECARD)

न्यूजीलैंड U19 टीम: आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कप्तान), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को अल्पे (विकेटकीपर), जैकब कॉटर, जसकरन संधू, कैलम सैमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क

भारत U19 टीम: वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान

India vs New Zealand U19 LIVE Score | IND vs NZ, U19 World Cup 2026 LIVE Updates, straight from Queens Sports Club, Bulawayo:

Jan 24, 2026 14:37 (IST)
India U19 vs New Zealand U19 LIVE:न्यूजीलैंड को तीसरा झटका

हेनिल पटेल ने न्यूजीलैंड के ओपनर आर्यन मान को LBW आउट कर कीवी टीम को तीसरा झटका दिया है. आर्यन मान केवल 5 रन ही बना सके, मान के आउट होते ही बारिश ने एक बार फिर खलला डाला है. बारिश के कारण मैच को रोक दिया गया है. 

न्यूजीलैंड 17/3 (7.1 ओवर)

Jan 24, 2026 14:27 (IST)
India U19 vs New Zealand U19 LIVE: न्यूजीलैंड का गिरा दूसरा विकेट

आरएस अंबरीश का जलवा, अब अंबरीश ने कप्तान टॉम जोन्स को आउट कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया है. न्यूजीलैंड के दो विकेट 9  रन पर गिर गए हैं. क्रीज पर अब स्नेहित रेड्डी और आर्यन मान मौजूद हैं. 


न्यूजीलैंड 9/2 (5 ओवर)

Jan 24, 2026 14:13 (IST)
India U19 vs New Zealand U19 LIVE: आरएस अंबरीश ने झटका पहला विकेट

न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिर गया है. ह्यूगो बोग 4 रन बनाकर आउट हुए हैं. अंबरीश, विकेटकीपर के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा है. 

न्यूजीलैंड 5/1 (2.2 ओवर)

Jan 24, 2026 14:11 (IST)
India U19 vs New Zealand U19 LIVE: न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू

न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है. ओपनर आर्यन मान और ह्यूगो बोग बल्लेबाजी कर रहे हैं. बारिश के काऱण मैच देरी से शुरू हुआ है, जिसके कारण मैच को 47-47 ओवर का कर दिया गया है. 

न्यूजीलैंड 5/0 (2 ओवर)

Jan 24, 2026 13:41 (IST)
IND vs NZ U19 LIVE: दोनों टीमें इस प्रकार है

न्यूजीलैंड U19 टीम: आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कप्तान), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को अल्पे (विकेटकीपर), जैकब कॉटर, जसकरन संधू, कैलम सैमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क

भारत U19 टीम: वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान

Jan 24, 2026 13:35 (IST)
IND vs NZ U19 LIVE: भारत ने जीता टॉस

भारतीय अंडर 19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. 

Jan 24, 2026 12:50 (IST)
IND vs NZ U19 LIVE: गीले आउटफील्ड की वजह से टॉस में देरी

गीले आउटफील्ड की वजह से टॉस में देरी हो गई है.  ग्राउंडस्टाफ एक खास जगह पर काम कर रहे हैं जो बहुत गीली लग रही है. काफी सारी लकड़ी का बुरादा डाला जा रहा है.बाकी आउटफील्ड ठीक लग रहा है और दोनों टीमें वार्म-अप कर रही हैं.  दूर कुछ काले बादल दिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी.

Jan 24, 2026 12:49 (IST)
India vs New Zealand U19 LIVE: दोनों टीमें इस प्रकार है

न्यूजीलैंड U19 टीम: आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कप्तान), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को एल्पे (विकेटकीपर), जैकब कॉटर, जसकरन संधू, कैलम सैमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क, हैरी बर्न्स, ब्रैंडन मात्ज़ोपोलोस, हंटर शोर, हैरी वाइट, ल्यूक हैरिसन

भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह, आरोन जॉर्ज, मोहम्मद एनान

Jan 24, 2026 12:48 (IST)
India vs New Zealand U19 LIVE: वैभव सूर्यवंशी पर नजर

एक बार फिर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी पर नजर होगी. बता दें कि बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है. भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, बिहार के वैभव सूर्यवंशी आज मैदान में उतरते ही इतिहास रच सकते हैं. 

Jan 24, 2026 12:47 (IST)
India vs New Zealand U19 LIVE: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला

अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है. बारिश के कारण टॉस में देरी हुई है. मैदान अभी गीला है. ऐसे में टॉस होने में देरी हुई है. 

