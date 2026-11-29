भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का मानना ​​है कि हेगली ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी आसान हो गई है और दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन गेंदबाजों को यहां से ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है. जुरेल ने इसकी तुलना वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट के पांचवें दिन की पिच से की, जो बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल थी. अगर जुरेल की बात सच साबित हुई तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए चौथे और पांचवें दिन अग्निपरीक्षा होगी. कीवी बल्लेबाजों ने जिस तरह से वेलिंगटन में क्रीज पर समय बिताया था और मैच ड्रॉ करवाया था, भारतीय बल्लेबाजों को भी वही कारनामा दोहराना होगा. ताकि टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर सके.

भारत की पहली पारी में शानदार 88 रन बनाने वाले जुरेल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों आकाश दीप और गुरनूर बराड़ के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिससे भारत को आखिरी तीन विकेटों के लिए 129 महत्वपूर्ण रन जोड़ने में मदद मिली. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जुरेल ने कहा,"पिच सूख गई है और जैसे-जैसे कूकाबूरा गेंद पुरानी होती गई, बल्लेबाजी करना आसान हो गया. मुझे लगता है कि यह वेलिंगटन जैसा ही होगा. पांचवें दिन तक बल्लेबाजी और आसान हो जाएगी और गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी."

24 वर्षीय जुरेल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए काफी धैर्य और समझदारी दिखाई. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि निचले क्रम के बल्लेबाज आसानी से अपने विकेट न गंवाएं, बल्कि टीम के स्कोर में योगदान दें. उन्होंने कहा,"टीम के लिए योगदान देना अच्छा लगता है. जब भी निचले क्रम के बल्लेबाज आते हैं, तो मैं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करता हूं. हम सभी जानते हैं कि गेंदबाजों को डिफेंस करना पसंद नहीं होता (हंसते हुए). हमें उन्हें यह भरोसा दिलाना होता है कि वे भी ऐसा कर सकते हैं."

जुरेल ने बताया कि वह निचले क्रम के बल्लेबाजों को यह समझाते हैं कि जब वे डटकर खेलते हैं, तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए यह कितना निराशाजनक हो सकता है. उन्होंने कहा,"जब निचले क्रम के बल्लेबाज आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, 'सोचिए, जब विपक्षी टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज आपको परेशान करते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो अब आप भी उनके साथ वैसा ही कीजिए."

विकेटकीपर-बल्लेबाज का मानना ​​है कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ खेलते समय सबसे जरूरी बात यह है कि जो हो चुका है उस पर सोचने के बजाय, अगली गेंद पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए. उन्होंने कहा, "पिछली गेंद को भूलकर अगली गेंद पर ध्यान देना हमेशा अच्छा होता है. बस एक-एक गेंद और एक-एक सेशन करके आगे बढ़ें."

जुरेल ने SENA देशों में खेलने के अपने अनुभव के बारे में भी बात की और कहा कि इन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करना उनका सपना था. "SENA देशों में खेलना और अपने प्रदर्शन का आनंद लेना एक सपने जैसा है. मेरा परिवार पहली बार यहां आया है और उन्हें बहुत अच्छा लगा. अगर मैं शतक बना पाता, तो और भी बेहतर होता." "पिछली गेंद को भूलकर अगली गेंद पर ध्यान लगाना हमेशा अच्छा रहता है. हर गेंद और हर सेशन के हिसाब से आगे बढ़ें."

आकाश दीप के बारे में, जो हेलमेट पर गेंद लगने के कारण 'कन्कशन' (सिर की चोट) की वजह से मैच के बाकी हिस्से से बाहर हो गए हैं, जुरेल ने बताया कि मेडिकल टीम इस तेज़ गेंदबाज़ की निगरानी कर रही है. उन्होंने कहा,"उन्हें सुस्ती महसूस हो रही थी और कुछ दर्द भी था. मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है."

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