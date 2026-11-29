सोमवार को संसद के विशेष सत्र में सरकार परिसीमन बिल पेश करने जा रही है. लोकसभा में सहयोगी दलों के साथ अनुमानित 371 सांसदों के समर्थन के आधार पर सरकार दो-तिहाई बहुमत हासिल करने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है. केंद्र सरकार का कहना है कि वह संवैधानिक संशोधन विधेयक को सदन में व्यवधान की स्थिति में भी पारित कराने के लिए तैयार है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, संसदीय परंपरा के अनुसार संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए सदन का पूरी तरह व्यवस्थित होना आवश्यक नहीं है. खास बात यह है कि परिसीमन बिल में पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर का भी जिक्र किया गया है.

परिसीमन बिल में PoK के लिए क्या इंतजाम?

इसी बीच बिल में PoK को लेकर भी तैयारी कर ली गई है, इस विधेयक में उस वक्त की प्लानिंग रखी गई है, जब जम्मू-कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवा लिया जाएगा. धारा 3(4) के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के क्षेत्र भी इस प्रक्रिया के दायरे में शामिल हैं.

दरअसल द डिलिमिटेशन (सेकंड) बिल, 2026' की धारा 3(4) में पीओके का जिक्र किया गया है. इसमें ये साफ किया गया है कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों के लिए, जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग संभालेगा, जब वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे से बाहर आ जाएगा.

मतलब कि बिल में साफ लिखा गया है कि जब जम्मू-कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होगा, तब वहां विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए चुनाव आयोग ही परिसीमन आयोग के तौर पर काम करेगा.

सदन में हंगामा हुआ तो भी पास हो सकता है बिल

अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने और आंध्र प्रदेश के विभाजन का उदाहरण देते हुए सूत्रों ने कहा कि अतीत में भी सदन में अव्यवस्था के बावजूद विधायी कार्य आगे बढ़े हैं. साथ ही सरकार का दावा है कि उसने कांग्रेस के साथ व्यापक संवाद किया है और एनसीपीआई से जुड़े मामलों पर संसदीय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ा जा रहा है. परिसीमन प्रक्रिया के नेतृत्व को लेकर विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए सरकारी सूत्रों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर "स्पष्ट झूठ" बोलने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार परिसीमन आयोग के अध्यक्ष नहीं होंगे.

परिसीमन आयोग की कैसी होगी व्यवस्था

सूत्रों ने 2026 के विधेयक की धारा 3 और 2002 की व्यवस्था का हवाला देते हुए बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा. आयोग में कुल 12 सदस्य होंगे, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त या कोई चुनाव आयुक्त, एक राज्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच लोकसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच विधायक शामिल होंगे. नामांकन संबंधित सदन में दलों की संख्या के आधार पर होगा.

एसोसिएट सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनकी स्थिति समान होगी. आयोग की अंतिम रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संसद के पास रहेगा.

परिसीमन की प्रक्रिया, भौगोलिक चुनौतियां और समयसीमा

सूत्रों ने कहा कि परिसीमन नागरिकों की समानता और संविधान के अनुच्छेद 81 एवं 82 में निहित व्यवस्था से जुड़ी संवैधानिक गारंटी है, जिसके तहत हर जनगणना के बाद यह प्रक्रिया की जानी चाहिए. उनके अनुसार प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिसमें विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे, मीडिया की मौजूदगी रहेगी और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित होगी. इन सुनवाइयों में आमतौर पर मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती.

हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन एक साथ किया जाएगा. व्यापक जमीनी कार्य के कारण पूरी प्रक्रिया में लगभग दो से ढाई वर्ष लग सकते हैं.

सूत्रों ने कहा कि असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी चुनौती हैं, जहां कई इलाकों तक नाव से पहुंचना पड़ता है. उन्होंने बताया कि असम में 47-48 वर्षों बाद परिसीमन हुआ, जिसके पीछे एनआरसी और घुसपैठ जैसे मुद्दे भी थे, जबकि जम्मू-कश्मीर में 20 वर्षों बाद परिसीमन कराया गया.

50% सीट वृद्धि, आरक्षण और दक्षिण भारत को भरोसा

दक्षिणी राज्यों की चिंता को संबोधित करते हुए सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य 1971 की जनगणना के आधार पर अनुपातिक न्याय सुनिश्चित करना है. उनका दावा है कि विधेयक में प्रावधान स्पष्ट होने के कारण DMK, NCP और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां भी इसके समर्थन में आई हैं.

सूत्रों के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी. साथ ही धारा 8(सी) के तहत इन सीटों में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा. किन निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाएगा, इसका निर्णय आयोग करेगा.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि नई जनगणना का इंतजार किया जाता, तो महिला आरक्षण 2029 के चुनाव तक लागू नहीं हो पाता. उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री पहले ही परामर्श प्रक्रिया के दौरान 50 प्रतिशत अनुपातिक वृद्धि की प्रतिबद्धता को विधेयक में शामिल करने का प्रस्ताव दे चुके थे.

चूंकि राज्यों के बीच सीटों का अनुपात नहीं बदलेगा, इसलिए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का अनुपात भी यथावत रहेगा. सूत्रों के अनुसार, ऐसे निकायों के निर्णयों को अदालतों के बजाय संसद में चुनौती दी जा सकेगी, हालांकि जानकारी या गवाहों को तलब करने जैसे मामलों में आयोग को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी.



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