भारत -न्यूजीलैंड, दूसरा ODI मैच कल, फ्री में कैसे देखें Live मुकाबला?

शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में होने वाले दूसरे वनडे मैच में भारत की कोशिश न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में अपनी स्थिति और मजबूत करने की होगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त के साथ उतर रहा है. ऑकलैंड में बारिश से प्रभावित पहले वनडे मैच में, भारत ने DLS नियम के तहत मेजबान टीम को पांच विकेट से हराया था.

अब भारतीय टीम अपनी इस जीत की लय को बरकरार रखते हुए सीरीज में एक मजबूत और निर्णायक बढ़त की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी. सीरीज के पहले मैच में भारत की गेंदबाजी सबसे सकारात्मक पहलू रही. अर्शदीप सिंह ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि गुरनूर बराड़ ने तीन विकेट चटकाए. अंशुल कंबोज ने भी दो विकेट लेकर अहम योगदान दिया और उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 40.2 ओवर में 185 रन पर ही रोक दिया, जिससे मेजबान टीम दबाव में आ गई. बल्लेबाजी में, विराट कोहली ने एक बार फिर 50 ओवर के फॉर्मेट में अपने अनुभव का परिचय दिया. उन्होंने 51 गेंदों पर 74 रन बनाकर भारत को लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. कप्तान शुभमन गिल ने भी 56 गेंदों पर 37 रन का योगदान दिया. भारत ने 22.4 ओवर में पांच विकेट खोकर 143 रन के संशोधित लक्ष्य को हासिल कर लिया.

भारत वेलिंगटन में भी अपनी बल्लेबाजी की लय को जारी रखना चाहेगा. उम्मीद है कि मिडिल ऑर्डर में कोहली अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि कप्तान के तौर पर शुभमन गिल भी बड़ा योगदान देना चाहेंगे. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम वापसी करने के लिए बेताब होगी, क्योंकि पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी कोई चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही थी. मेजबान टीम अपने घरेलू हालात का बेहतर फायदा उठाने की कोशिश करेगी और सीरीज को बराबर करने के लिए बल्ले और गेंद दोनों से बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी.

दूसरे वनडे से पहले मेजबान टीम को एक बड़ा झटका लगा है. ट्रेनिंग के दौरान चोट (कन्कशन) लगने के कारण डेवोन कॉनवे पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह निक केली को टीम में शामिल किया गया है.

फिलहाल सीरीज में भारत 1-0 से आगे है, ऐसे में शनिवार का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगा. जहां भारत अपनी बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेगा, वहीं न्यूजीलैंड पर वापसी करने और पांच मैचों की इस सीरीज को बराबरी पर लाने का दबाव होगा.

भारत Vs न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कब है? कितने बजे शुरू होगा?

न्यूजीलैंड और भारत के बीच दूसरा वनडे 7 नवंबर 2026 को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे स्थानीय समय (NZDT) के अनुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा, जिसका मतलब है कि भारत में फैन्स इसे सुबह 7:30 बजे (IST) से देख सकते हैं. इस सीरीज के सभी 5 वनडे इसी समय पर शुरू होंगे. टॉस 7 बजे सुबह होगा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कहां देखें?

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं. वहीं, इसका लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगा.

भारत में वनडे सीरीज को फ्री में कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट भारत में फ्री में DD स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं.

भारत की टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड की टीम: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, निक केली, मैथ्यू फिशर, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी.

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