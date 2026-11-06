सफेद जर्सी से विदा ले रहा हूं... मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, भावुक पोस्ट में कही दिल की बात

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, शमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी साझा की है. शमी ने अपने टेस्ट करियर के अलविदा करने को लेकर इमोशनल पोस्ट लिखा, शमी ने लिखा, "सफ़ेद जर्सी से विदा ले रहा हूं, लेकिन उससे जुड़ी यादों से कभी नही, जब पहली बार भारत की टेस्ट जर्सी पहनी थी, तब सिर्फ़ एक सपना था..अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का..उसके बाद हर विकेट, हर संघर्ष, हर चोट और हर कमबैक ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया."
शमी ने अपने पोस्ट मे ंआगे लिखा, "टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं, मेरी जिंदगी का एक बेहद खास हिस्सा रहा है, आज भारी दिल और अंगिनात खूबसूरत यादों के साथ मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर रहा हूूं, इस सफर में मेरा साथ देने वाले हर टीममेट, कोच, परिवार और उन करोड़ों भारतीयों का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अच्छे और मुश्किल दोनों वक्त में मुझ पर भरोसा बनाया रखा.. BCCI और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) का भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मेरे टैलेंट पर भरोसा किया, मुझे आगे बढ़ने के मौके दिए और मेरे क्रिकेट के सफर में एक अहम भूमिका निभाई. आपका साथ और विश्वास मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, मैदान पर मेरी आखिरी टेस्ट बॉल भले ही फेंकी जा चुकी हो, लेकिन भारत के लिए खेलने का गर्व हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा, शुक्रिया, टेस्ट क्रिकेट. आपका शमी."
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
शमी के टेस्ट करियर का बात करें तो भारत के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने 64 मैच में 229 विकेट लिए जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 56 रन देकर 6 विकेट रहा है. शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में द ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. हाल के समय मे ंशमी टीम इंडिया में वापसी को लेकर काफी संघर्ष कर रहे थे, हाल ही में NDTV से बात करते हुए शमी ने अपने भविष्य को लेकर बात की थी और कहा था कि उनकी फिटनेस अभी शानदार है और वह वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहते हैं.
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