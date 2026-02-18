India vs Netherlands LIVE Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मुकाबले में आज (18 फरवरी) भारतीय टीम की भिड़ंत नीदरलैंड क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भारत की तरफ से पारी का आगाज कर रहे हैं. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से पहला ओवर आर्यन दत्त डाल रहे हैं. भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं. अर्शदीप और वॉशिंगटन की वापसी हुई है और अक्षर एवं कुलदीप को आराम दिया गया है.
महज औपचारिकता भर है यह मुकाबला
दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाला यह मुकाबला महज औपचारिकता भर है. क्योंकि भारतीय टीम ग्रुप 'ए' से पहले ही सुपर आठ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं नीदरलैंड का अगले स्टेज में पहुंचने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं.
हालांकि, मैच के दौरान भारतीय की कोशिश रहेगी कि वह नीदरलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल कर सकारात्मक अनुभव के साथ सुपर आठ में प्रवेश करे.
वहीं नीदरलैंड का प्रयास रहेगा कि वह इस मैच को जीतकर सम्मान के साथ टूर्नामेंट से विदाई ले. यही वजह है कि क्रिकेट पंडितों का मानना है कि आज का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है. (Live Scorecard)
दोनों टीमों की प्लेइंग XI
भारत: 1 अभिषेक शर्मा, 2 इशान किशन (विकेटकीपर), 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 रिंकू सिंह, 7 शिवम दुबे, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 अर्शदीप सिंह, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 वरुण चक्रवर्ती.
नीदरलैंड्स: 1 मैक्स ओ'डाउड, 2 माइकल लेविट, 3 बास डी लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), 6 ज़ैक लायन-काचैट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9 रुलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 काइल क्लाइन, 11 नोआ क्रॉस.
IND vs NED LIVE Score: टॉस गंवाने के बाद नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स का बयान
वहीं भारत के खिलाफ टॉस गंवाने के बाद नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाजी करना ही चाहते थे. नीदरलैंड्स की टीम में एक बदलाव हुआ है. फ्रेड क्लासेन आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह पर क्रॉस को टीम में शामिल किया गया है.
IND vs NED LIVE Score: टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव का बयान
टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम को अगला मुकाबला इसी मैदान पर खेलना है. यही वजह है कि हम पहले बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव डालना चाहते हैं. यहां ओस गिरेगी. टीम में दो बदलाव हुए हैं. अर्शदीप और वॉशिंगटन की वापसी हुई है और अक्षर-कुलदीप को आराम दिया गया है.
IND vs NED LIVE Score: नीदरलैंड्स की प्लेइंग XI
IND vs NED LIVE Score: अर्शदीप और वॉशिंगटन की प्लेइंग XI में हुई वापसी
IND vs NED LIVE Score: सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस, भारत करेगी पहले बल्लेबाजी
IND vs NED LIVE Score: अबतक खाता नहीं खोल पाए हैं अभिषेक शर्मा
जारी टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा अबतक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं. यही वजह है कि सबकी निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई हैं.
IND vs NED LIVE Score: इतिहास के दहलीज पर हार्दिक पंड्या
हार्दिक पंड्या को एक फील्डर के तौर पर भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए महज दो कैचों की जरूरत है.
IND vs NED LIVE Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और नीदरलैंड्स के बीच टी20 फॉर्मेट में खबर लिखे जाने तक केवल एक मैच खेले गए हैं. जहां भारतीय टीम को जीत मिली है.
IND vs NED LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नीदरलैंड की टीम
नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), कॉलिन एकरमैन, नोआ क्रूज़, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, माइकल लेविट, ज़ैक लायन, मैक्स ओ'डोव्ड, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, रूलोफ वैन डेर मेरवे, पॉल वैन मीकेरेन और साकिब जुल्फिकार.
IND vs NED LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.