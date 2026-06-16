INDW vs NEDW: कैचिंग प्रैक्टिस, दीप्ति की खास तैयारी, भारतीय ट्रेनिंग सेशन की 5 अहम बातें

बुधवार को भारतीय टीम महिला टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स से भिड़ेगी और उससे पहले हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने मंगलवार को ट्रेनिंग में जमकर पसीना बहाया है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय फील्डिंग थोड़ी बेहतर थी, लेकिन फिर भी उसमें सुधार की गुंजाइश थी और ट्रेनिंग के दौरान भी यही दिखा. कोच अमोल मजूमदार की निगरानी में भारतीय खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रील में खासकर कैचिंग की प्रैक्टिस की. इससे पहले करीब साधे तीन घंटे तक स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौन, शेफाली वर्मा, जेमिमा ने बल्लेबाजी अभ्यास किया. एनडीटीवी के कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार महिला वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड में हैं और इस मैच के लिए हेडिंग्ले में मौजूद है.

भारत को अगर सेमीफाइनल की राह आसान करनी है तो उसे नीदरलैंड्स को हर हाल में हराना होगा. हॉलैंड के बाद टीम इंडिया 21 जून को दक्षिण अफ्रीका और 30 जून को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. बीच में उसे बांग्लादेश से भिड़ना है. भारत को नॉकआउट राउंड में जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना होगा.