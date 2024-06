''कैसी ताकत है, कौन सी ताकत है'', IND vs ENG मुकाबले से पहले हुई मजेदार Memes की बौछार, हंसी रोकना हुआ मुश्किल

India vs England Top Funny Memes: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज (27 जून) टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात बजे गुयाना स्थित प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जिस टीम को जीत मिलेगी. वह ग्रुप 'बी' की विजेता टीम के साथ 29 जून को फाइनल खेलेगी.

भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले को लेकर फैंस के बीच भी काफी उत्साह है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दोनों टीमें अबतक 4 बार आमने हुई हैं. यहां दोनों टीमों को 2-2 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था.

टीम इंडिया को खिताब का प्रबल दावेदार माना रहा था, लेकिन सेमी फाइनल मुकाबले में बटलर एंड कंपनी ने भारतीय उम्मीदों को तोड़ दिया था. एक बार दोनों टीमें सेमी फाइनल मुकाबले के तहत आमने सामने हैं. ऐसे में सोशल मीडया पर तरह-तरह के मीम्स आ रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं-

''रो को'' की लंबी पार्टनरशिप के लिए घोर तपस्या

...चाहे सूर्य के साथ या इंद्र के साथ

I think we will naturally beat England. Either with Surya or with Indra pic.twitter.com/9Dyhxg25kz