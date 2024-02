India vs England, 2nd Test Highlights: तीसरे दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बनाए 67/1, भारत से 332 रन पीछे

India vs England 2nd Test Day 3 ScoreCard: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट

India vs England, 2nd Test Day 3 Highlights: विशाखापट्टनम टेस्ट मैच (IND vs ENG) में तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 14 ओवर में 1 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं. भारत से इंग्लैंड अभी 332 रन पीछे है, क्रीज पर क्रॉली 29 और रेहान 9 रन बनाकर नाबाद हैं. अश्विन को एक विकेट मिला. इससे पहले तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी 255 रन पर सिमट गई थी. भारतीय टीम 398 रन की बढ़त हासिल करने में सफल रही. इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का टारगेट मिला है. वहीं, भारत की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली और 104 रन बनाकर आउट हुए. तो वहीं अक्षर पटेल ने 45 रन की पारी खेली. इसके अलावा आखिरी समय में अश्विन ने 29 रन की पारी खेली थी जिसके कारण भारतीय टीम 255 रन बना पाने में सफल रही. इंग्लैंड की ओर से टॉम हार्टले ने 4 विकेट लिए तो वहीं रेहान अहमद 3 विकेट लेने में सफल रहे. जेम्स एंडरसन को 2 विकेट मिला. शोएब बशीर एक विकेट लेने में सफल रहे. बता दें कि दूसरे टेस्ट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.(SCORECARD)

Here are the Highlights of 2nd Test Match Day 3 Between India vs England Straight from (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam )

Feb 04, 2024 16:54 (IST) India vs England Day 3: तीसरे दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड 67/1 (14 ओवर)

तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 14 ओवर में एक विकेट पर 67 रन बना लिए हैं. भारत से इंग्लैंड अभी भी 332 रन पीछे है. भारत ने इंग्लैंड को 399 रनों का टारगटे दिया है.

इंग्लैंड दूसरी पारी में- 67/4 (14.0 ओवर), टारगेट 399 रन तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 14 ओवर में एक विकेट पर 67 रन बना लिए हैं. भारत से इंग्लैंड अभी भी 332 रन पीछे है. भारत ने इंग्लैंड को 399 रनों का टारगटे दिया है.

Feb 04, 2024 16:38 (IST) India vs England Live: बेन डकेट को अश्विन ने किया आउट

बेन डकेट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका लगा है. डकेट 28 रन बनाकर आउट हुए, केएस भरत ने उनका एक शानदार कैच लपका है.

इंग्लैंड 50/1 (10.5 ओवर) बेन डकेट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका लगा है. डकेट 28 रन बनाकर आउट हुए, केएस भरत ने उनका एक शानदार कैच लपका है.

Feb 04, 2024 16:34 (IST) India vs England Live Score: इंग्लैंड के 50 रन पूरे, डकेट के रूप में लगा पहला झटरा

Feb 04, 2024 16:14 (IST) India vs England Live Score: जैक क्रॉली और बेन डकेट की तेज बल्लेबाजी

जैक क्रॉली और बेन डकेट जमकर तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों ने मिलकर अबतक 31 रन 6 ओवर में बटोर लिए हैं. भारत ने 399 रनों का टारगेट दिया है.

इंग्लैंड दूसरी पारी - 31/0 (6.0 ओवर) जैक क्रॉली और बेन डकेट जमकर तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों ने मिलकर अबतक 31 रन 6 ओवर में बटोर लिए हैं. भारत ने 399 रनों का टारगेट दिया है.

Feb 04, 2024 15:45 (IST) India vs England Live Score: इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू, भारत ने दिया है 399 का टारगेट

इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दिया है. भारत ने इंग्लैंड को 399 रनों का टारगेट दिया है, इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट क्रीज पर मौजूद हैं .



इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दिया है. भारत ने इंग्लैंड को 399 रनों का टारगेट दिया है, इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट क्रीज पर मौजूद हैं .

Feb 04, 2024 15:42 (IST) India vs England Live Score: अश्विन आउट ! भारत की पारी 255 पर सिमटी

अश्विन 26 रन बनाकर आउट हुए. अश्विन के आउट होते ही भारत की पारी 255 रन पर सिमट गई. भारत ने इंग्लैंड पर 398 रनों की बढ़त बना ली है. इंग्लैंड को जीत के लिए अब 399 रनों की दरकार है.

भारत 255/10 (78.3 ओवर), इंग्लैंड को मिला 399 रनों का टारगेट अश्विन 26 रन बनाकर आउट हुए. अश्विन के आउट होते ही भारत की पारी 255 रन पर सिमट गई. भारत ने इंग्लैंड पर 398 रनों की बढ़त बना ली है. इंग्लैंड को जीत के लिए अब 399 रनों की दरकार है.

Feb 04, 2024 15:27 (IST) India vs England Live Score: बुमराह आउट !

जसप्रीत बुमराह के रूप में भारत को नौवां झटका लगा है. बुमराह अपना खाता नहीं खोल पाए लेकिन 26 गेंद खेलकर अश्विन का भरपूर साथ दिया.

भारत 255/9 ( 77.4 ओवर), भारत को अबतक 398 रनों की बढ़त जसप्रीत बुमराह के रूप में भारत को नौवां झटका लगा है. बुमराह अपना खाता नहीं खोल पाए लेकिन 26 गेंद खेलकर अश्विन का भरपूर साथ दिया.

Feb 04, 2024 14:44 (IST) India vs England Live: कुलदीप यादव आउट !

कुलदीप यादव बिना रन बनाए आउट हुए हैं. भारत को आठवां झटका लगा है. अब बुमराह और अश्विन क्रीज पर हैं.

भारत 229/ 8 (66.0 ओवर), बढ़त 372 रन कुलदीप यादव बिना रन बनाए आउट हुए हैं. भारत को आठवां झटका लगा है. अब बुमराह और अश्विन क्रीज पर हैं.

Feb 04, 2024 14:39 (IST) India vs England Live: केएस भरत आउट !

केएस भरत 6 रन बनाकर रेहान अहमद की गेंद पर कैच आउट हुए हैं भारत को सातवां झटका लग चुका है. अब क्रीज पर अश्विन का साथ देने के लिए कुलदीप यादव आए हैं.

भारत दूसरी पारी में - 228/7 (64.4 ओवर), लीड 371 रन केएस भरत 6 रन बनाकर रेहान अहमद की गेंद पर कैच आउट हुए हैं भारत को सातवां झटका लग चुका है. अब क्रीज पर अश्विन का साथ देने के लिए कुलदीप यादव आए हैं.

Feb 04, 2024 14:35 (IST) India vs England Live: चायकाल के बाद का खेल शुरू हो गया है. अश्विन और भरत क्रीज पर हैं. इस समय तक भारत के अबतक 370 रनों की बढ़त है.

Feb 04, 2024 14:16 (IST) India vs England - टीब्रेक भारत का स्कोर 222/6

चायकाल का समय हो गया है. भारत ने अबतक दूसरी पारी में 6 विकेट पर 222 रन बना लिए हैं. टीम को कुल 370 रनों की लीड मिल चुकी है. क्रीज पर अश्विन 1 और भरत 6 रन बनाकर नाबाद हैं.

भारत 222/6 (63 ओवर), टीम इंडिया को 370 रनों की बढ़त चायकाल का समय हो गया है. भारत ने अबतक दूसरी पारी में 6 विकेट पर 222 रन बना लिए हैं. टीम को कुल 370 रनों की लीड मिल चुकी है. क्रीज पर अश्विन 1 और भरत 6 रन बनाकर नाबाद हैं.

Feb 04, 2024 14:09 (IST) India vs England Live Score: भारत के पास अबतक 365 रन की बढ़त, इस समय क्रीज पर अश्विन और केएस भरत मौजूद हैं.

भारत 222/6 (63.0 ओवर) India vs England Live Score: भारत के पास अबतक 365 रन की बढ़त, इस समय क्रीज पर अश्विन और केएस भरत मौजूद हैं.

Feb 04, 2024 13:59 (IST) India vs England Live: अक्षर पटेल आउट !

India vs England Live Score Updates: अर्धशतक से चूके अक्षर पटेल, 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे, भारत को लगा छठा झटका

Feb 04, 2024 13:41 (IST) India vs England Live: शुभमन गिल आउट !

शुभमन गिल 104 रन बनाकर आउट हुए. गिल को शोएब बशीर ने आउट कर पवेलियन भेजा. भारत को गिल के रूप में पांचवां झटका लगा है. क्रीज पर अब केएस भरत और अक्षर पटेल मौजूद हैं.

भारत 211/ 5 (56 ओवर), 354 रन की बढ़त शुभमन गिल 104 रन बनाकर आउट हुए. गिल को शोएब बशीर ने आउट कर पवेलियन भेजा. भारत को गिल के रूप में पांचवां झटका लगा है. क्रीज पर अब केएस भरत और अक्षर पटेल मौजूद हैं.

Feb 04, 2024 13:20 (IST) India vs England Live: शुभमन गिल का शानदार शतक

शुभमन गिल ने 132 गेंद पर अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक ठोक दिया है. गिल ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर अबतक पांचवें विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कर ली है.

भारत दूसरी पारी में 201/4 (52 ओवर), भारत को 344 रनों की बढ़त शुभमन गिल ने 132 गेंद पर अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक ठोक दिया है. गिल ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर अबतक पांचवें विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कर ली है.

Feb 04, 2024 12:39 (IST) India vs England Live Score: शुभमन गिल शतक के करीब

शुभमन गिल ने अपना गियर बदल लिया है. भारत की बढ़त 300 के पार हो गई है. गिल भी अपने शतक के करीब पहुंच रहे हैं. गिल का स्थ अक्षर पटेल बराबर दे रहे हैं.

भारत 165/4 (41 ओवर) , भारत की बढ़त 308 रन शुभमन गिल ने अपना गियर बदल लिया है. भारत की बढ़त 300 के पार हो गई है. गिल भी अपने शतक के करीब पहुंच रहे हैं. गिल का स्थ अक्षर पटेल बराबर दे रहे हैं.

Feb 04, 2024 12:15 (IST) India vs England Live: लंच के बाद का खेल शुरू, गिल से शतक की उम्मीद

शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं. उनके शतक की उम्मीद है. क्रीज पर उनका साथ अक्षर पटेल दे रहे हैं.

भारत 132/4 (35.1 ओवर) , बढ़त 275 रन शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद हैं. उनके शतक की उम्मीद है. क्रीज पर उनका साथ अक्षर पटेल दे रहे हैं.

Feb 04, 2024 11:38 (IST) IND vs ENG Live : लंच ब्रेक के समय भारत का स्कोर 130/4 (35 ओवर)

लंच ब्रेक के समय भारत का स्कोर 130/4 है. भारत के लिए गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है और 60 रन बनाकर नाबाद हैं, वहीं, गिल का साथ अक्षर पटेल दे रहे हैं. पटेल 2 रन पर नाबाद हैं. भारत के पास अबतक 273 रनों की बढ़त हो गई है.

भारत दूसरी पारी में - 130/4 (30.0 ओवर), बढ़त 273 रन की लंच ब्रेक के समय भारत का स्कोर 130/4 है. भारत के लिए गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है और 60 रन बनाकर नाबाद हैं, वहीं, गिल का साथ अक्षर पटेल दे रहे हैं. पटेल 2 रन पर नाबाद हैं. भारत के पास अबतक 273 रनों की बढ़त हो गई है.

Feb 04, 2024 11:18 (IST) India vs England Live Score: रजत पाटीदार आउट !

रेहान अहमद ने अपनी फिरकी में रजत पाटीदार (9) को फंसाकर भारत को चौथा झटका दिया है. अब क्रीज पर गिल का साथ देने के लिए अक्षर पटेल आए हैं.

भारत 122/4 (31.0 ओवर), भारत की बढ़त 265 रन रेहान अहमद ने अपनी फिरकी में रजत पाटीदार (9) को फंसाकर भारत को चौथा झटका दिया है. अब क्रीज पर गिल का साथ देने के लिए अक्षर पटेल आए हैं.

Feb 04, 2024 11:04 (IST) India vs England Live Score: अय्यर आउट !

श्रेयस अय्यर 29 रन बनाकर हार्टले की गेंद पर बेन स्टोक्स के द्वारा कैच कर लिए गए हैं. अय्यर और गिल ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 81 रनों की अहम साझेदारी की है. अब क्रीज पर गिल और पाटीदार मौजूद है. गिल अर्धशतक जमाकर खेल रहे हैं,



भारत 113/3 (27.3 ओवर), बढ़त 254 रन श्रेयस अय्यर 29 रन बनाकर हार्टले की गेंद पर बेन स्टोक्स के द्वारा कैच कर लिए गए हैं. अय्यर और गिल ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 81 रनों की अहम साझेदारी की है. अब क्रीज पर गिल और पाटीदार मौजूद है. गिल अर्धशतक जमाकर खेल रहे हैं,

Feb 04, 2024 11:00 (IST) India vs England Live Score: शुभमन गिल ने ठोका अर्धशतक

शुभमन गिल ने 60 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया है. गिल अब अपने लय में नजर आने लगे हैं. गिल के साथ क्रीज पर अय्यर भी मौजूद हैं

भारत दूसरी पारी में- 111/2 (27 ओवर), बढ़त 254 रन शुभमन गिल ने 60 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया है. गिल अब अपने लय में नजर आने लगे हैं. गिल के साथ क्रीज पर अय्यर भी मौजूद हैं

Feb 04, 2024 10:55 (IST) India vs England Live score: भारत के 100 रन पूरे

भारत के 100 रन पूरे हो गए हैं. अब गिल और अय्यर खराब गेंदों पर प्रहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच 72 रनों की साझेदारी हो गई है.

भारत 103/2 (26.0 ओवर), लीड 246 रनों की ... भारत के 100 रन पूरे हो गए हैं. अब गिल और अय्यर खराब गेंदों पर प्रहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच 72 रनों की साझेदारी हो गई है.

Feb 04, 2024 10:49 (IST) IND vs ENG live Score: अय्यर और गिल ने संभाली भारतीय पारी

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने का काम कर रहे हैं. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 65 रनो ंकी साझेदारी हो गई है. भारत 95/2 (23.5 ओवर), भारत के पास 238 रनों की बढ़त शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने का काम कर रहे हैं. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 65 रनो ंकी साझेदारी हो गई है.

Feb 04, 2024 10:24 (IST) IND vs ENG live Score: भारत की बढ़त 200 के पार

भारत की लीड 200 रनों के पार हो गई है. क्रीज पर अय्यर और गिल मौजूद हैं.

भारत 58/2 (17.3 ओवर) बढ़त 201 रन भारत की लीड 200 रनों के पार हो गई है. क्रीज पर अय्यर और गिल मौजूद हैं.

Feb 04, 2024 10:16 (IST) IND vs ENG LIVE SCORE: अय्यर और गिल क्रीज पर

दो विकेट जल्द गिरने के बाद अब अय्यर और गिल ने मोर्चा संभाला है. दोनों संभल कर भारत की पारी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं

भारत 46/2 (15 ओवर), 189 रन की बढ़त दो विकेट जल्द गिरने के बाद अब अय्यर और गिल ने मोर्चा संभाला है. दोनों संभल कर भारत की पारी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं

Feb 04, 2024 09:48 (IST) IND vs ENG Live Score: एंडरसन ने बरपाया कहर

रोहित के बाद एंडरसन ने जायसवाल को स्लिप में कैच कराकर भारत को दूसरा झटका दिया है. जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए. अब क्रीज पर अय्यर और गिल मौजूद हैं

भारत दूसरी पारी में- 30/2 (8.3 ओवर) लीड- 173 रन रोहित के बाद एंडरसन ने जायसवाल को स्लिप में कैच कराकर भारत को दूसरा झटका दिया है. जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए. अब क्रीज पर अय्यर और गिल मौजूद हैं

Feb 04, 2024 09:39 (IST) IND vs ENG Live Score: एंडरसन ने रोहित को किया बोल्ड !

जेम्स एंडरनस ने अपनी खूबसूरत गेंद पर रोहित (13) को बोल्ड कर भारत को दूसरी पारी में पहला झटका दिया है. अब क्रीज पर गिल और जायसवाल मौजूद हैं.

भारत दूसरी पारी में- 29/1 (6.4 ओवर), भारत की बढ़त 172 रन जेम्स एंडरनस ने अपनी खूबसूरत गेंद पर रोहित (13) को बोल्ड कर भारत को दूसरी पारी में पहला झटका दिया है. अब क्रीज पर गिल और जायसवाल मौजूद हैं.

Feb 04, 2024 09:33 (IST) IND vs ENG Live: तीसरे दिन का खेल शुरू

तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. रोहित शर्मा और जायसवाल क्रीज पर हैं. दोनों की नजर बड़ी पारी खेलने पर होगी.

भारत 28/0 (6.0 ओवर) , बढ़त 171 रन तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है. रोहित शर्मा और जायसवाल क्रीज पर हैं. दोनों की नजर बड़ी पारी खेलने पर होगी.