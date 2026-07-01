IND vs ENG 1st T20I: कितने बजे शुरू होगा मैच, भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे Live मैच, जानें डिटेल

India vs England 1st T20I Free Live Telecast: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम बुधवार से एक नया अध्याय शुरू करेगी। बुधवार को टीम इंडिया मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी. पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद 'अय्यर एंड कंपनी' के सामने कई सवाल हैं. यह दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में से एक के खिलाफ खुद को फिर से साबित करने का मौका भी है. आयरलैंड में मिली हार ने भारत की बैटिंग यूनिट को लेकर चिंता खड़ा कर दी है. विस्फोटक स्ट्रोक-मेकर्स से भरी लाइन-अप होने के बावजूद, मेहमान टीम दोनों मैचों में बड़ी साझेदारी बनाने या अहम मौकों पर फायदा उठाने में नाकाम रही.

अब जब उनके सामने 5 मुकाबलों की लंबी सीरीज है, तो भारत उम्मीद करेगा कि पिछले झटके सबक के तौर पर काम आएं. एक बार फिर सभी की निगाहें नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर होंगी. भले ही अय्यर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शानदार कप्तान के तौर पर पहचान बनाई है, लेकिन विदेशी हालात में भारत की कप्तानी करना बिल्कुल अलग चुनौती है.

वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर!

इस सीरीज में सभी की निगाहें 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिल सका था. आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन दो मुकाबलों में सिर्फ 5 ही रन बना सके, अब इस बात पर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या भारत इस युवा खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका देगा या नहीं? अगर सूर्यवंशी खेलते हैं, तो वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। हालांकि, मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि उनका विकास एक दीर्घकालिक प्राथमिकता है, जिससे पता चलता है कि लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद धैर्य बरता जा सकता है। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की वापसी से भारत को सही समय पर मजबूती मिली है। उनकी वेरिएशन मिडिल ओवर्स में एक अहम हथियार साबित हो सकती हैं.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम बेहतर निरंतरता के साथ इस मुकाबले में उतर रही है. हैरी ब्रूक की टीम मोमेंटम बनने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है. घरेलू हालात भी इंग्लैंड को काफी फायदा पहुंचाते हैं. आमतौर पर, रिवरसाइड की पिच पर नई गेंद से अनुशासित सीम बॉलिंग को मदद मिलती है, और बाद में यह बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाती है। इंग्लैंड का पेस अटैक भारतीय टॉप ऑर्डर के खिलाफ शुरुआती मूवमेंट का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जो अभी भी अपनी लय पाने की कोशिश कर रहा है. इंग्लैंड भारत की हालिया मुश्किलों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जबकि मेहमान टीम के पास शानदार प्रदर्शन करके आयरलैंड के निराशाजनक प्रदर्शन की यादों को मिटाने का मौका है.

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहला T20I कब होगा?

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहला T20I बुधवार, 1 जुलाई को खेला जाएगा.

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहला T20I कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहला T20I डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा.

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहला T20I कितने बजे शुरू होगा?

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहला T20I रात 10:00 बजे (IST) शुरू होगा.

इंग्लैंड Vsभारत के बीच पहले T20I के लिए टॉस कितने बजे होगा?

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहले T20I का टॉस रात 9:30 बजे (IST) होगा.

इंग्लैंड Vsभारत के बीच पहले T20I का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

इंग्लैंड Vs भारत के बीच पहला T20I भारत में Sony Sports Network TV चैनलों पर Live दिखाया जाएगा.

भारत में इंग्लैंड और भारत के बीच पहले T20I की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत Vs इंग्लैंड पहले T20I की लाइव स्ट्रीमिंग आज SonyLIV ऐप पर उपलब्ध होगी.

भारत में इंग्लैंड और भारत के बीच पहले T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट फ्री में कैसे देख पाएंगे?

भारत में इंग्लैंड और भारत के बीच पहले T20I मैच का लाइव टेलीकास्ट फ्री में आप DD Sports पर देख पाएंगे.

भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोश टोंग, ल्यूक वुड

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