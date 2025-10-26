IND vs BAN LIVE Score: बारिश की वजह से तय समयानुसार नहीं हो पाया टॉस, अंपायर के फैसले के पर टिकी सबकी नजर

भारतीय महिला खिलाड़ी
- भारत और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे विश्व कप का 28वां ग्रुप स्टेज मुकाबला नवी मुंबई में होगा
- भारतीय महिला टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करेगी
- बांग्लादेशी महिला टीम इस मैच को जीतकर सम्मानजनक विदाई लेने का प्रयास करेगी
IND W vs BAN W Playing 11 Today Match 28th LIVE Updates: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज का 28वां मुकाबला आज (26 अक्टूबर) भारत और बांग्लादेश महिला टीम के बीच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. हालांकि, बारिश की वजह से टॉस तय समयानुसार नहीं हो पाया है. खिलाड़ी और फैंस अंपायर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. मैच के दौरान भारतीय महिला टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर कॉन्फिडेंस के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करे, जबकि विपक्षी टीम का प्रयास रहेगा कि वह इस मैच को जीतकर सम्मान के साथ टूर्नामेंट से विदाई ले.(Live Cricket Score)
