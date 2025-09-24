Ind vs Ban Free Live Streaming: यहां देख सकते हैं Free में इंडिया-बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का महामुकाबला

India vs Bangladesh Super 4 Match Free Live Telecast Asia Cup 2025: भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को दुबई में सुपर-4 का मुकाबला खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. भारत की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जगह बनाने की होगी. भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक अपने सभी चार मैच जीत चुकी है. इस बीच भारत ने पाकिस्तान को दो बार शिकस्त दी है. हालांकि, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का पहली बार सामना होगा. वहीं, दूसरी ओर बांग्लादेशी टीम अपने चार में से तीन मैच जीत चुकी है.

इस टीम ने हांगकांग के खिलाफ 7 विकेट, जबकि अफगानिस्तान के विरुद्ध 8 रन से जीत दर्ज की है. बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट से मुकाबला जीत चुकी है. भारत को इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और शुभमन गिल से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती अपना जलवा बिखेर सकते हैं.

वहीं, दूसरी ओर बांग्लादेशी टीम को कप्तान लिटन दास और तौहीद हिरदॉय से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय बल्लेबाजों को कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं.दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच उम्मीद के मुताबिक धीमी रही है. इसकी वजह से मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाना मुश्किल है.

फ्री में कहां देखें भारत-बांग्लादेश मुकाबला (Where to Watch India vs Bangladesh Match Live Telecast)

बता दें कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार हैं और यह केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. वहीं, एशिया कप 2025 का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन केवल भारत के मैचों को ही डीडी फ्री डिश पर देख पाएंगे. एशिया कप 2025 का फाइनल भी डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा.

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप में सुपर, भारत-बांग्लादेश मैच

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस एप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे. यानी सुपर 4 में भारत-बांग्लादेश मैच आपको सिर्फ देखना है तो 25 रुपये खर्च करने होंगे. (IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4)