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भारत-अफगानिस्तान मैच पर बारिश का साया, अगर रद्द हुआ मुकाबला तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट?

भारत-अफगानिस्तान मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है और इसकी संभावना अधिक है कि मुकाबला बारिश के चलते धुल जाए.

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भारत-अफगानिस्तान मैच पर बारिश का साया, अगर रद्द हुआ मुकाबला तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट?
भारत-अफगानिस्तान मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है

सोमवार को एशियाई खेलों के अपने पहले मैच में भारत का सामना अनुभवहीन अफ़गानिस्तान से होगा.भारत इस टूर्नामेंट में जीत का प्रबल दावेदार है और जापान के अनजान हालात में खुद को जल्दी ढालने की कोशिश कर रहा है. भारत को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क की पिच के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है. इसी मैदान पर महिलाओं का टूर्नामेंट भी हुआ था, जिसे हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने जीता था. हालांकि महिलाओं के टूर्नामेंट में खूब रन बने थे, लेकिन पुरुषों के मैचों में अब तक बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले हैं. ऐसे में फैंस को सोमवार को होने वाले इस मैच का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन मौसम के अपडेट से उन्हें निराशा मिल सकती है. बारिश का जो पूर्वानुमान है, उसके हिसाब से यह क्वार्टर फाइनल पूरी तरह धुल सकता है.

भारत की नजर गोल्ड पर

पिछली बार के उलट, इस बार भारत अपनी पूरी मज़बूत टीम के साथ यहां आया है.टीम में अय्यर के साथ-साथ जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल भी शामिल हैं. सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट की गहराई को देखते हुए, विशेषज्ञों ने इस फ़ैसले पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अभी ध्यान 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर होना चाहिए. 

गोल्ड मेडल के अलावा कुछ भी मिलना निराशाजनक होगा, खासकर तब जब अय्यर को T20 वर्ल्ड कप में लगातार दो बार खिताब जीतने के बाद कप्तान के तौर पर मुश्किल शुरुआत का सामना करना पड़ा है. 

अफगानिस्तान को हाल में चटाई थी धूल

हाल ही में दिल्ली में भारत के हाथों बुरी तरह हारने वाली अफ़गानिस्तान की टीम यहां दरविश रसूली की कप्तानी में एक अनुभवहीन टीम के साथ आई है.चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट के लिए छह ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. 

जहां भारत अपने टूर्नामेंट की शुरुआत क्वार्टर फ़ाइनल से करेगा, वहीं अफ़गानिस्तान को ग्रुप स्टेज में हालात का अंदाज़ा हो चुका है और उसे नेपाल के हाथों चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा है.नेपाल से हारने से पहले उन्होंने टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में जापान का सामना किया था.हमेशा की तरह, बल्लेबाज़ी उनकी सबसे कमज़ोर कड़ी रही है.

क्या वैभव को मिलेगा मौका

सबकी नज़रें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, लेकिन उनके खेलने की संभावना कम है क्योंकि भारत के पास अभिषेक और संजू सैमसन के साथ एक सेट कॉम्बिनेशन है. नॉक-आउट मैचों में लगातार तीन जीत भारत को एशियन गेम्स में लगातार दूसरा गोल्ड दिला सकती हैं.

अगर रद्द हुआ मैच को तो क्या होगा

सोमवार को निशिन में भारी बारिश की उम्मीद है, जिससे यह मैच रद्द हो सकता है. मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से मैच के दौरान बारिश की 91 फीसदी संभावना है. अगर ऐसा हुआ तो मैच पूरी तरह से रद्द हो सकता है.ऐसी स्थिति में, आईसीसी T20I रैंकिंग में बेहतर स्थिति में होने के कारण भारत अगले दौर में पहुंच जाएगा.इस मैदान पर पिछले दो मैच भी शुक्रवार को बारिश के कारण रद्द हो गए थे.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, विपराज निगम, यश ठाकुर.

अफ़गानिस्तान: दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक, इमरान मीर, नजीबुल्लाह ज़दरान, इस्मत आलम, करीम जनत, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदज़ई, खालिद तनीवाल, मोहम्मद अकरम, फरीदून दाऊदज़ई, फरमानुल्लाह साफी, हसन ईसाखिल, फैसल शिनोज़ादा, अरब गुल मोमंद.

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