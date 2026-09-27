विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत और कनाडा अपने रिश्तों को 'ऊंचे स्तर' पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं: विदेश मंत्री एस जयशंकर

भारत में अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने पर हो रही चर्चाओं के बीच, जयशंकर ने UNGA के दौरान वेनेजुएला के विदेश मंत्री फेलिक्स प्लासेंसिया गोंजालेज से भी मुलाकात की. उन्होंने बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिज़ेंकोव और मैक्सिको के अपने समकक्ष रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज़ से भी मुलाकात की.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
भारत और कनाडा अपने रिश्तों को 'ऊंचे स्तर' पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं: विदेश मंत्री एस जयशंकर
कनाडा के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर.
संयुक्त राष्ट्र:

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा अपने रिश्तों को "ऊंचे स्तर" पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने UN जनरल असेंबली (UNGA) के दौरान कनाडा की अपनी समकक्ष अनीता आनंद के साथ बातचीत की. जयशंकर ने शनिवार को X पर एक पोस्ट में कहा, "कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मिलकर हमेशा खुशी होती है. हम रिश्तों को ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में यह एक फायदेमंद बातचीत रही."

इससे पहले इस हफ्ते, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने UN में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल दिसंबर के आसपास कनाडा का दौरा करने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि ओटावा भारत के साथ व्यापार बातचीत में अच्छी प्रगति कर रहा है. कार्नी ने मंगलवार को UNGA के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, "हम भारत के साथ व्यापार बातचीत में अच्छी प्रगति कर रहे हैं. यह कई स्तरों पर लोगों के बीच संबंधों, सुरक्षा और व्यापार व अर्थव्यवस्था के मामले में बेहद अहम रिश्ता है."

कार्नी उन सवालों का जवाब दे रहे थे कि मोदी कनाडा का दौरा कब करेंगे और ओटावा भारत के साथ 'कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' नाम के मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के कितने करीब है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14-15 दिसंबर को फ्लोरिडा के डोरल में ट्रंप नेशनल डोरल मियामी रिज़ॉर्ट में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे. भारत में अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने पर हो रही चर्चाओं के बीच, जयशंकर ने UNGA के दौरान वेनेजुएला के विदेश मंत्री फेलिक्स प्लासेंसिया गोंजालेज से भी मुलाकात की. बैठक के बाद उन्होंने कहा: "द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों के अलावा, हमारे ऊर्जा संबंध भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. हमने मौजूदा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की." उन्होंने बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिज़ेंकोव और मैक्सिको के अपने समकक्ष रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज़ से भी मुलाकात की.

यह भी पढ़ें-

ज्ञानेश कुमार की कठिन होती राह, इंडिया ब्लॉक की 30 सितंबर को बड़ी तैयारी, साध रहा अन्य दलों को

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
S Jai Shankar, S Jai Shankar US Visit, India Canada, India Canada Bilateral Talks, India Canada Bilateral Trade
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com