IND U19 vs AUS U19: भारतीय टीम ने दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को रौंदा, 2-0 से जमाया सीरीज पर कब्जा

India Under 19 Beat Australia Under 19 By 7 Wickets: भारतीय अंडर-19 टीम ने दूसरे यूथ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम को सात विकेट से हराया है.

भारतीय अंडर-19 टीम ने दूसरा यूथ टेस्ट मैच जीता
  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ यूथ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में सात विकेट से जीत हासिल की
  • भारत ने यूथ टेस्ट सीरीज में कुल दो मुकाबले खेलकर दोनों मैचों में सफलता प्राप्त कर 2-0 से श्रृंखला अपने नाम की
  • पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 58 रनों से पराजित करते हुए मजबूत प्रदर्शन दिखाया था
India Under 19 Beat Australia Under 19 By 7 Wickets: भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच खेले गए दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला सात अक्टूबर से आठ अक्टूबर के बीच मकाय में खेला गया. जहां भारतीय टीम सात विकेट के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुई है. इसके साथ ही युवा लड़ाकों ने प्रतिष्ठित सीरीज को 2-0 से अपने नाम भी कर लिया है. पहला मुकाबला भारतीय टीम ने पारी और 58 रनों से जीता था, जबकि दूसरे मुकाबले में उसे सात विकेट से कामयाबी मिली है. 

दो दिन में निकला मैच का परिणाम 

आपको जानकार हैरानी होगी कि दूसरे यूथ टेस्ट मैच का परिणाम महज दो दिन में सामने आ गया है. मकाय में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 43.3 ओवरों में 135 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 171 रनों का स्कोर खड़ा किया था. 

पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को मिली थी 36 रनों की बढ़त

दूसरे यूथ टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 36 रनों की बढ़त हासिल करने में कामयाब हुई थी. दूसरी पारी का आगाज करने उतरी इंग्लिश टीम का प्रदर्शन यहां भी कुछ खास नहीं रहा. पूरी टीम महज 116 रनों पर ढेर हो गई. जिसके बाद जीत के लिए मिले 81 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 12.2 ओवरों में टी विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया. 

भारत की तरफ से इन खिलाड़ियों का रहा जलवा 

दूसरे यूथ टेस्ट मैच में बल्लेबाज तो कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए. मगर गेंदबाजों ने जमकर चमक बखेरी. टीम के लिए दोनों पारियों में मिलाकर हेनिल पटेल ने सर्वाधिक छह सफलता प्राप्त की. उनके अलावा खिलान पटेल और उधव मोहन ने क्रमशः चार-चार, जबकि नमन पुष्पक ने तीन और दीपेश देवेंद्रन ने दो विकेट चटकाए. 

