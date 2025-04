IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी वनडे और टी-20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल

India tour of Australia, 2024-25: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने रविवार को कहा कि भारतीय पुरुष टीम (Indian Cricket Team) इस साल के अंत में तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. मेहमान टीम 19 अक्टूबर से आठ नवंबर के बीच सफेद गेंद के मैच खेलेगी। 50 ओवर के मैच जहां दिन-रात के होंगे तो वहीं टी20 मुकाबले रात के मैच होंगे. आगामी 2025-26 सत्र के दौरान पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सभी आठ राज्यों और क्षेत्रों में पुरुषों के इंटरनेशनल मुकाबलों का आयोजन होगा. कैनबरा और होबार्ट दोनों पांच मैच की टी20 सीरीज के दौरान भारत की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं. वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में जगह बनाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया इससे पहले पर्थ, एडीलेड और सिडनी में भी 50 ओवर के मैच खेलेंगे.

📍 Australia



