वनडे में शुभमन गिल को रोहित शर्मा और विराट कोहली की जरूरत...', पूर्व भारतीय दिग्गज के बयान ने मचाई खलबली

Suresh Raina on Shubman Gill: भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने शुभमन गिल और भारतीय चयनकर्ताओं के सामने कोहली और रोहित को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है.

  • सुरेश रैना ने चयनकर्ताओं से अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में बनाए रखने का आग्रह किया है.
  • रोहित- कोहली ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है लेकिन वनडे में उनका अनुभव महत्वपूर्ण है.
  • रोहित ने हाल ही में ICC वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है और कप्तानी में भी सफल रहे हैं
Suresh Raina on India ODIs Team: पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने चयनकर्ताओं से अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में बनाए रखने का आग्रह किया है,  टेस्ट क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित और कोहली ने आखिरी बार इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के लिए खेला था.  पिछले कुछ हफ़्तों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि चयनकर्ता ऑस्ट्रेलिया दौरे के आगामी वनडे चरण के बाद इन दोनों दिग्गजों को टीम में बनाए रखने के इच्छुक नहीं हैं. ऐसे में सुरेश रैना के बयान ने हलचल मचा दी है. Telecom Asia Sport को दिए इंटरव्यू में रैना ने दोनों खिलाड़ियों को वनडे टीम में बनाए रखने की वकालत की है. रैना ने कहा, "रोहित और विराट का अनुभव बहुत ज़रूरी है.  सीनियर्स के लिए जूनियर्स के साथ जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है.  शुभमन गिल ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसे विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है."

सुरेश रैना ने दोनों खिलाड़ियों को लेकर बात की और कहा, "उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, विश्व कप जीते हैं. विराट ने पिछला IPL भी जीता था. अपने-अपने करियर में उन्होंने जो चतुर नेतृत्व क्षमता दिखाई है, उसके लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होना चाहिए."

हाल ही में जारी वनडे रैंकिंग में रोहित ने दूसरा स्थान हासिल कर तहलका मचा दिया था. जिससे वनडे फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा बढ़ती उम्र के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं. कप्तानी हो या फिर बल्लेबाजी, दोनों किरदारों में रोहित ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है. आईसीसी ने हाल ही में वनडे रैंकिंग जारी की. इस रैंकिंग में रोहित शर्मा एक स्थान ऊपर बढ़ते हुए दूसरे स्थान पर चले गए हैं.  रोहित ने बाबर आजम को हटाकर दूसरा स्थान हासिल किया है. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में बाबर आजम फ्लॉप रहे.  इस वजह से उन्हें आईसीसी रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है.  शीर्ष दस बल्लेबाजों में बाबर आजम तीसरे नंबर पर चले गए हैं.  784 अंक के साथ शुभमन गिल पहले स्थान पर जमे हुए हैं। गिल और रोहित के रेटिंग अंकों के बीच 28 अंक का अंतर है.  विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं .

रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट में आधुनिक समय के श्रेष्ठतम बल्लेबाज हैं. रोहित ने 273 मैचों में 32 शतक लगाते हुए 11,168 रन बनाए हैं.  वहीं, विराट ने 302 मैचों में 51 शतक लगाते हुए 14,181 रन बनाए हैं. 

