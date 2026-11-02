रणजी ट्रॉफी: भारत के लिए 2 वनडे खेल चुके स्पिनर ने बरपाया कहर, एक पारी में झटके 9 विकेट

रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप A मुकाबले में मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच पहले दिन का खेल काफी रोमांचक रहा, जिसमें कुल 14 विकेट गिरे. विदर्भ की टीम 209 रन पर ऑलआउट हो गई, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 56 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही है. पहले दिन बल्लेबाजी करने उतरी मध्य प्रदेश की पूरी टीम 66.1 ओवर में सिमट गई. विदर्भ के बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने 23.1 ओवर गेंदबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. भारत के लिए 2 वनडे मैच खेल चुके दुबे, विदर्भ की ओर से एक पारी में 9 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. मध्य प्रदेश के लिए अथर्व महाजन ने 123 गेंदों पर 85 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. हालांकि, उन्हें बाकी बल्लेबाजों से कोई खास साथ नहीं मिला, क्योंकि दुबे ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मध्य प्रदेश की पारी को तहस-नहस कर दिया.

मध्यप्रदेश के लिए सारांश जैन ने 41 गेंदों पर 34 रन बनाए, जबकि आवेश खान 13 रन बनाकर नाबाद रहे. हर्ष दुबे ने 9 विकेट लिए, जबकि बचा हुआ एक विकेट नचिकेत भूते के खाते में गया. जवाब में, विदर्भ की टीम भी मध्य प्रदेश की गेंदबाजी के सामने संघर्ष करती दिखी. दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने 23 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन बनाए हैं और वे अभी भी 153 रन पीछे हैं.

कप्तान अक्षय वाडकर 9 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि ध्रुव शौरी 56 गेंदों पर 21 रन बनाकर एक छोर संभाले हुए हैं. मध्य प्रदेश की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय ने 8 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि आवेश खान को एक विकेट मिला. विदर्भ के पास अभी 6 विकेट बचे हैं और दूसरे दिन वे मध्य प्रदेश की बढ़त को कम करने की कोशिश करेंगे.

अमन चौधरी ने झटके 4 विकेट

वहीं रणजी ट्रॉफी के ग्रुप C के चौथे राउंड के इस अहम मुकाबले के पहले दिन, दिल्ली के युवा बाएं हाथ के स्पिनर अमन चौधरी ने चार विकेट लिए. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली ने सर्विसेज की पूरी टीम को 266 रन पर समेट दिया. सर्विसेज के कप्तान रजत पालीवाल ने एक बेहतरीन नाबाद शतक लगाकर टीम को संभालने की पूरी कोशिश की.

पालम एयरफोर्स ग्राउंड की पिच तेज गेंदबाजों और स्पिनरों, दोनों के लिए मददगार थी. यहां सर्विसेज की टीम को अमन चौधरी (31 ओवर में 4/79), अनुभवी तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (19 ओवर में 3/61) और ऑफ-स्पिनर ऋतिक शौकीन (21 ओवर में 2/61) ने मिलकर रोके रखा. इन तीनों गेंदबाजों ने शानदार तालमेल के साथ गेंदबाजी की.

34 वर्षीय पालीवाल ने अपने फर्स्ट-क्लास करियर का 21वां शतक जड़कर टीम के लिए संघर्ष किया. टीम के एक अन्य विकेट को ऑलराउंडर देव लाकरा ने लिया, जो सीम-अप गेंदबाजी करते हैं. 21 वर्षीय अमन ने सैनी के साथ नई गेंद से गेंदबाजी की और बहुत सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदें डालीं. 196 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए. इसके अलावा, नौवें विकेट के लिए दिल्ली के पूर्व स्पिनर पुलकित नारंग (30 रन) के साथ मिलकर उन्होंने 70 रन जोड़े, जिससे सर्विसेज की टीम पहली पारी में 250 रन के आंकड़े को पार कर सकी.

सर्विसेज की पारी कुल 88 ओवर तक चली. दिन की आखिरी गेंद पर अमन चौधरी ने वीरेंद्र डागर का विकेट लेकर पारी का अंत किया. दिन की शुरुआत में सैनी ने नई गेंद का पूरा फायदा उठाया. उन्होंने पहले शुभम रोहिल्ला को स्लिप में यश धुल के हाथों कैच कराया, और फिर रवि चौहान का किनारा निकलवाया, जो सीधे विकेटकीपर अनुज रावत के हाथों में चला गया.

इसके बाद ऋतिक शौकीन को गेंदबाजी पर लाया गया, जिन्होंने जल्द ही विनीत धनखड़ (4 रन) को आउट कर दिया. उन्हें कप्तान आयुष बडोनी ने कैच किया. इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के छात्र और रंगना हेराथ के बड़े प्रशंसक, अमन चौधरी ने अपना जलवा दिखाया. ओपनर नितिन तंवर (55 गेंदों में 22 रन) ने काफी मेहनत की और शुरुआती एक घंटा सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन फिर वे अमन का पहला शिकार बने. विकेटकीपर रावत ने उनका एक शानदार कैच लपका.

सर्विसेज की टीम 44 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. ऐसे में पूर्व इंडिया-ए बल्लेबाज पालीवाल का साथ देने के लिए दिल्ली के पूर्व विकेटकीपर मोहित अहलावत (33 रन) आए. दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 69 रन जोड़े. इसके बाद अमन ने एक बेहतरीन गेंद फेंकी. उन्होंने अपनी लेंथ बदली, जिससे अहलावत आगे खेलने के लिए मजबूर हुए और विकेटकीपर रावत ने उन्हें शानदार तरीके से स्टंप कर दिया. एक छोर पर पालीवाल डटे रहे और अच्छी बल्लेबाजी की, जबकि दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे. अंत में कप्तान और नारंग के बीच नौवें विकेट के लिए साझेदारी हुई.

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