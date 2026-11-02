वैभव-अभिषेक ओपनर, तिलक वर्मा नंबर-3, राइजिंग एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान

भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा, एशियन क्रिकेट काउंसिल मेन्स 'राइजिंग स्टार्स एशिया कप' में इंडिया A की कप्तानी करेंगे. चयन समिति द्वारा चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में, दो बार IPL जीतने वाली टीम के कप्तान रहे रजत पाटीदार को उप-कप्तान बनाया गया है. यह टूर्नामेंट 19 से 29 नवंबर तक कतर के दोहा में खेला जाएगा.

टीम में प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र विकेटकीपर के तौर पर शामिल हैं. इनके अलावा, टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद और हर्ष दुबे भी शामिल हैं. सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा को भी टीम में जगह मिली है. वे हैमस्ट्रिंग की चोट के रिहैब के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए थे, लेकिन वहां एक मैच सिमुलेशन के दौरान उन्हें 'रेक्टस फेमोरिस' (जांघ की मांसपेशी) में खिंचाव आ गया था, जिससे वे अब उबर रहे हैं.

टीम के बाकी सदस्यों में तनुष कोटियन, विपराज निगम और अरशद खान शामिल हैं. इसका मतलब यह भी है कि ये खिलाड़ी अपनी-अपनी राज्य टीमों की ओर से 'सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी' के एक बड़े हिस्से में नहीं खेल पाएंगे.

आगामी टूर्नामेंट के लिए चुनी गई यह टीम, 2025 में दोहा में हुए पिछले टूर्नामेंट की इंडिया A टीम से काफी अलग है. पिछले साल जितेश शर्मा कप्तान और नमन धीर उप-कप्तान थे, अब उनकी जगह तिलक वर्मा और रजत पाटीदार ने कमान संभाली है.

2025 की टीम से केवल वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे और हर्ष दुबे को ही बरकरार रखा गया है. वहीं, जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, सुयश शर्मा, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, यश ठाकुर और विजयकुमार वैशाक को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है.

इंडिया A को संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और पाकिस्तान A के साथ ग्रुप B में रखा गया है. ग्रुप A में बांग्लादेश A, श्रीलंका A, अफगानिस्तान A और हांगकांग, चीन शामिल हैं. इंडिया A अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ करेगी.

वे 22 नवंबर को उसी मैदान पर पाकिस्तान A का सामना करेंगे, और फिर 24 नवंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूएई के खिलाफ अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेंगे. हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 29 नवंबर को खेला जाना है.

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया A की टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अरशद खान.

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