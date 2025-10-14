विज्ञापन
IND vs WI: वेस्टइंडीज का 2-0 से सफाया कर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर रचा इतिहास

India vs West Indies: भारत से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम साल 1998 से 2024 के बीच वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है.

India beat West Indies: भारत ने रचा इतिहास
  • भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट सात विकेट से जीतकर सीरीज दो शून्य से क्लीन स्वीप की
  • भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दसवीं टेस्ट सीरीज जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की
  • दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1998 से 2024 तक लगातार दस टेस्ट सीरीज जीती थी
India record in Test Most consecutive Test series wins: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 7व विकेट से जीत लिया. इस टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज का 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. 2-0 से सीरीज जीतकर भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर कर ली है. भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 10वीं बार टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है. इसी के साथ भारत ने किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पायदान पर आ गई है.

भारत से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम साल 1998 से 2024 के बीच वेस्टइंडीज के विरुद्ध लगातार 10 टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 2000 से 2022 के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 9 टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी. ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 1989 से 2003 के बीच इंग्लैंड के विरुद्ध लगातार 8 टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुकी है, जबकि श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 1996 से 2020 के बीच लगातार इतनी ही टेस्ट सीरीज जीती.

वेस्टइंडीज ने भारत में टीम इंडिया के खिलाफ लगातार 6 टेस्ट मैच गंवाए हैं. भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब डैरेन सैमी कप्तान थे. फिलहाल, वह टीम के कोच हैं.

किसी टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जीत

  • 10 भारत बनाम वेस्टइंडीज़ (2002-25) *
  • 10 साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज़ (1998-24)
  • 9 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज़ (2000-22)
  • 8 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (1989-2003)
  • 8 श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे (1996-20)

मैच का ऐसा रहा हाल

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. इस पारी में टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) ने शतक जमाए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में 248 रन पर सिमट गई. भारत ने 270 रन की विशाल बढ़त हासिल करते हुए मेहमान टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया.

दूसरी पारी में खराब शुरुआत के बावजूद जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) की शतकीय पारियों की मदद से वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया. टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 35.2 ओवरों में सात विकेट शेष रहते हासिल कर लिया. इस पारी में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने नाबाद 58 रन बनाए.

