IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, देखें संभावित स्क्वाड

IND vs WI: भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर दुबई में हैं. बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 के मैच से एक दिन पहले अभ्यास के दौरान वह टीम इंडिया के साथ नेट्स पर भी दिखाई दिए. और, आज दुबई समय के मुताबिक 11:00 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे टीम इंडिया का चयन किया जाएगा. माना जा रहा है कि भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट टीम का चयन आज ही होगा. मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ICC क्रिकेट अकादमी में अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का जायज़ा भी लेते रहे.

जसप्रीत बुमराह खेलेंगे टेस्ट सीरीज ?

इससे पहले भारत के सहायक कोच ryan tan डोसकाटे ने बताया कि जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट में खेलने की इच्छा जताई है. उन्होंने यह भी कहा कि एशिया कप उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस साबित होगी. इंग्लैंड के बाद उन्हें तकरीबन 1 महीने का आराम मिल चुका है. बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 के मैच में दो विकेट (2/18) लेकर अपनी जबरदस्त वापसी का अहसास भी करवाया.

करुण नायर का क्या होगा ?

माना जा रहा है कि करुण नायर के सिलेक्शन पर भी बात हो सकती है. मोहम्मद सिराज का भी टेस्टिंग में आना तय जा रहा है. जबकि श्रेयस अय्यर को लेकर सवाल बने हुए हैं.

श्रेयस अय्यर की उपलब्धता

अय्यर ने फिटनेस संबंधी चिंताओं के कारण सीरीज से हटने का फैसला किया है, जिससे टीम की मध्य-क्रम रणनीति प्रभावित हो सकती है.

ऋषभ पंत की चोट ?

पंत पैर की अंगुली में फ्रैक्चर के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। ध्रुव जुरेल के मुख्य विकेटकीपर की भूमिका निभाने की संभावना है.

भारत की संभावित टीम India's Probable squad vs West Indies (Test):

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, मोहम्मद शमी/प्रसिद्ध कृष्णा/जसप्रीत बुमराह

कोहली और रोहित का आखिरी सीरीज होगा ऑस्ट्रेलिया

दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक अगर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वनडे टीम पर बात होती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की के लिए संदेश भी जारी हो सकते हैं वनडे टीम में बने रहने के लिए इनका विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना सभी खिलाड़ियों की तरह अनिवार्य होगा.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज

भारत को 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज (2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से) खेलनी है. इसके बाद भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होगी जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह तीन वनडे (19, 23, 25 अक्टूबर) और पांच T20 मैच ( 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक) की सीरीज खेलेगी.