T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में इन खिलाड़ियों को मिलेगी जगह? रिंकू सिंह का कटेगा पत्ता तो ईशान किशन ने ठोकी दावेदारी

भारत 20 दिसंबर को मुंबई में BCCI हेडक्वार्टर में न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली घरेलू T20I सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीमों ऐलान करेगा.

Indian Team for T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के लिए संभावित भारतीय टीम
  • टी-20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम का ऐलान 20 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा
  • सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे और शुभमन गिल टी-20 टीम के उपकप्तान के तौर पर शामिल रहेंगे
  • ओपनिंग जोड़ी में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल होंगे जबकि संजू सैमसन रिजर्व विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे
India probable Squad for T20 world cup : टी 20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐसान 20 दिसंबर को होने वाला है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम खिताब बचाने की कोशिश करेगी. इस बार टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहा है. ऐसे में यह वर्ल्ड कप और भी खास बन गया है. बता दें कि 7 फरवरी को टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा. ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस बार वर्ल्ड कप में भारत की टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा.  जुलाई 2024 से, भारतीय टीम ने 34 टी-20मैच खेले हैं और उनमें से 30 जीते हैं, जिसमें 4 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है.  जिनमें दो सुपर-ओवर वाले मैच भी थे.  हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दो मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए थे. टीम लगातार जीत रही है, इसलिए टीम मैनेजमेंट उन्हीं खिलाड़ियों के साथ टी-20 वर्ल्ड कप में जाएगी जो लगातार टी20 मैच खेल रहे हैं. 

अभिषेक के साथ ओपनर में कौन, गिल या संजू सैमसन, ईशान किशन ने ठोकी दावेदारी

भारतीय टी-20 टीम में इस समय ओपनर की भूमिका अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल निभा रहे हैं. भले ही गिल का फॉर्म खराब है लेकिन उनका टी-20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर होना मुश्किल है. गिल टी-20 टीम के उपकप्तान भी हैं. दूसरी ओर संजू सैमसन को टीम में मौका मिलेगा.भले ही सैमसन लगातार इलेवन का हिस्सा नहीं है. अभिषेक शर्मा गिल के साथ ओपनिंग करेंगे, जिसका मतलब है कि यशस्वी जायसवाल बाहर रहेंगे. संजू सैमसन रिज़र्व ओपनर होने के साथ-साथ जितेश शर्मा के साथ दो विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक होंगे. साल 2024 में 3 शतक लगाने के बावजूद सैमसन को बैटिंग ऑर्डर में नीचे कर दिया गया और बाद में प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया.

वहीं जितेश ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि उन्हें टीम से बाहर किया जाए.  लेकिन, ईशान किशन ने झारखंड की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत में अपने रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदर्शन से अपनी जगह की दावेदारी ठोक दी है. 

हार्दिक पंड्या के साथ ये खिलाड़ी होंगे टीम का हिस्सा

इसके अलावा तिलक वर्मा टीम में होंगे तो वहीं हार्दिक पंड्या टीम इंडिया के एक्स फैक्टर बने रहेंगे. शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा होंगे. 

रिंकू सिंह का क्या होगा ?

रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था, उन्होंने एशिया कप की शुरुआत से सिर्फ़ दो मैच खेले हैं, और ऐसा लगता है कि वह लगातार दूसरे वर्ल्ड कप के लिए टीम से बाहर हो जाएंगे. हालांकि, टीम के पास हार्दिक पंड्या के अलावा स्लॉग ओवर में कोई 'फिनिशर' या तेज़ गेंदबाज़ों को अच्छी तरह से खेलने वाला बल्लेबाज़ नहीं है. लेकिन जहां तक उम्मीद की जा रही है कि रिंकू को मौका नहीं मिल सकता है. 

कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती होंगे स्पिनर

टी-20 वर्ल्ड कप  की टीम में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दो प्योर स्पिनर टीम का हिस्सा होंगे. दोनों इस समय टी-20 के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के चार सबसे अच्छे गेंदबाज़ हैं

हर्षित राणा भी होंगे टीम का हिस्सा

हर्षित राणा भी अपनी जगह टीम में बना पाने में सफल रहेंगे. हर्षित राणा ने पिछले कुछ महीनों में प्रभावित किया है और हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा रखा है. अर्शदीप भी इस टी-20 टीम का हिस्सा होंगे. 

वैसे, उम्मीद कम ही है कि चयनकर्ता कोई सरप्राइज देंगे लेकिन ईशान किशन और रिंकू सिंह का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी. टीम इंडिया का ऐलान 20 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की संभावित टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

