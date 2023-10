IND vs ENG: हरभजन सिंह ने चुनी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग XI, चौंकाते हुए इस दिग्गज को किया बाहर

India Playing XI : भज्जी ने चुनी भारतीय इलेवन

Harbhajan Singh picks his India Playing XI: इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भारतीय इलेवन (India Playing XI) चुनी है जिसमें उन्होंने चौंकाते हुए दिग्गज गेंदबाज को बाहर रखा है. भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच यह मैच लखनऊ में खेला जाने वाला है, जहां स्पिनरों को भरपूर मदद मिलती है. इस पिच पर गेंदबाज अपना जलवा दिखाने में सफल रहते हैं. ऐसे में भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भारतीय इलेवन का ऐलान अपने यू-ट्यूब चैनल पर किया है. भज्जी ने अपनी इलेवन में मोहम्मद सिराज को बाहर रखा है और उनकी जगह अश्विन को इलेवन में शामिल किया है. बता दें कि भज्जी ने संभावित इलेवन में सिराज से ऊपर मोहम्मद शमी को रखी है. दरअसल, पिछले मैच में शमी ने शानदार गेंदबाजी की थी और 5 विकेट लेने में सफल रहे थे. ऐसे में भज्जी ने शमी को इस मैच के लिए इलेवन में शामिल किया है. (Ravichandran Ashwin or Mohammed Shami vs Mohammed Siraj)