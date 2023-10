India vs England: लखनऊ की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: World Cup 2023: पाकिस्तान समेत इन 6 टीमों के लिए बंद हुए सेमीफाइनल के दरवाजे? जानिए क्या है पूरा गणित

भारत vs इंग्लैंड (India vs England Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच कुल 106 मैच हुए हैं जिसमें सभी 57 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है तो वहीं 44 मैच इंग्लैंड की टीम जीतने में सफल रही है. 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल पाया है. 2 मैच टाई रहे हैं.

वर्ल्ड कप में भारत vs इंग्लैंड (India vs England HEAD TO HEAD IN ODI WORLD CUP)

वर्ल्ड कप में भारत vs इंग्लैंड के बीच 8 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 4 मैचों में जीत मिली है तो वहीं इंग्लैंड 3 मैच जीतने में सफल रहा है. एक मैच टाई रहा है.

भारत संभावित XI (India Probable XI)

रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज/ मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह

इंग्लैंड संभावित XI (England Probable XI)

जॉनी बेयरस्टो, डेविड मालन, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर (कप्तान और विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन, मोईन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद, मार्क वुड

पिच रिपोर्ट (India vs England pitch report Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow)

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाने वाला है. इकाना स्टेडियम की पिच गेंदबाजों को ज्यादा फायदा देती है. इस मैदान पर कुल 12 वनडे मैच हुए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम को 3 मैचों मे जीत मिली है. पहले बॉलिंग करने वाली टीम को 9 मैचों में जीत हासिल हुई है. बता दें कि इस मैदान पर स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखाने में कामयाब रहे हैं. ऐसे में इस मैच में हो सकता है कि भारतीय इलेवन में अश्विन को मौका मिले.

India Vs England मौसम Update (India Vs England weather Update)

लखनऊ में रविवार के दिन मैच शुरुआत में तापमान करीब 31 डिग्री तक रहने की उम्मीद है कि तो वहीं शाम को 25 के आसपास ताममान रहने की उम्मीद है. मैच के दिन बारिश की संभावना केवल 5 प्रतिशत से भी काम है लेकिन बादल छाने की संभावनाएं व्यक्त की गई है.

कौन सी टीम जीत सकती है (India vs England match Prediction)

इस वर्ल्डकप में इंग्लैंड की टीम का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही है. वहीं, भारत ने अबतक शानदार परफॉर्मेंस किया है ऐसे में यकीनन भारतीय टीम इस मैच को जीतने की दावेदार नजर आ रही है