IND vs NZ 3rd ODI: इन बदलाव के साथ इंदौर में उतरी टीम इंडिया, जानें अर्शदीप सिंह को मिला मौका या नहीं?

India Playing XI: इंदौर वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुए है.

India Playing XI in 3rd ODI: तीसरे वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यानी न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. बता दें कि भारत की इलेवन में एक बदलाव हैं. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह फ्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को मौका मिला है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. 

इस कारण अर्शदीप को मिला मौका, सुनील गावस्कर ने बताया

भारत के महान पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने भारतीय इलेवन में अर्शदीप के टीम में शामिल किए जाने पर बयान दिया और बताया कि "व्हाइट बॉल के अर्शदीप एक बेहतरीन गेंदबाज हैं. इस मैच के लिए अर्शदीप को इलेवन में शामिल करना एक सही फैसला है. प्रसिद्ध कृष्णा से अर्शदीप एक बेहतर गेंदबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं हैं ,पिछले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने काफी रन दिए थे और भारत को हार भी मिली थी. ऐसे में आजके मैच में अर्शदीप को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना टीम मैनेचमेंट का एक बेहतर फैसला है". 

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

टॉस जीतने पर कप्तान गिल ने कहा, "हम पहले बॉलिंग करेंगे. हमने इसी बारे में बात की थी, पहले बैटिंग करते हुए, न्यूजीलैंड ने हम पर दबाव डाला है.  पहले बॉलिंग करने के फैसलों में से एक यह है कि पिच अच्छी दिख रही है, ओस ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है, बोर्ड पर रन होने से हम बेहतर चेज़ कर पाएंगे. बीच के ओवरों में हमें अपनी लेंथ में बदलाव करना होगा, हम यही करना चाहते हैं.  एक बदलाव, अर्शदीप, प्रसिद्ध की जगह आए हैं."

