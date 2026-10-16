न्यूजीलैंड दौरे के लिए आकाश दीप और अंशुल कंबोज को मिली जगह, रवींद्र जडेजा और गुरनूर बराड़ का कटा पत्ता

तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज की न्यूजीलैंड में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी हो गई है. वहीं, नियमित कप्तान शुभमन गिल के रेड-बॉल क्रिकेट (टेस्ट क्रिकेट) पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, श्रेयस अय्यर को आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है. आकाश दीप हाल ही में पीठ के निचले हिस्से में हुए स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबरने के बाद मैदान पर लौटे हैं. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आखिरी बार 2025 के इंग्लैंड दौरे पर खेला था, जहां उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा था. वहीं, पिछले साल इंग्लैंड में अपने खराब डेब्यू के बाद अंशुल कंबोज को टीम से बाहर कर दिया गया था.

ये दोनों तेज गेंदबाज 'इंडिया ए' (India A) टीम का भी हिस्सा हैं, जो टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन मल्टी-डे (कई दिनों वाले) मैच खेलेगी. भारतीय टीम मैनेंजमेंट को उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

हाल ही में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गुरनूर बराड़ को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा, क्योंकि वह अभी भी अपनी बाईं पसली की चोट से उबर रहे हैं. न्यूजीलैंड के इस दौरे पर, जिसमें सभी फॉर्मेट के मैच खेले जाएंगे, तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालने वाले जसप्रीत बुमराह केवल टेस्ट सीरीज का ही हिस्सा होंगे. श्रेयस अय्यर आखिरी दो वनडे मैचों में कप्तानी करेंगे, कुमार कुशाग्र को पहली बार टीम में मौका मिला.

न्यूजीलैंड में खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों में श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे. नियमित कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज से पहले रेड-बॉल क्रिकेट पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 नवंबर से होगी, जबकि इससे पहले 4 नवंबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी. वनडे टीम के एक और नियमित खिलाड़ी के.एल. राहुल भी तीसरे मैच के बाद रेड-बॉल क्रिकेट को प्राथमिकता देंगे.

रवींद्र जडेजा भी वनडे टीम से बाहर

तिलक वर्मा, जिन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2025 में 50 ओवर का क्रिकेट खेला था, की वनडे टीम में वापसी हुई है. विकेटकीपर कुमार कुशाग्र को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है; उन्हें आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा को वनडे टीम से बाहर रखा गया है.

पहले तीन वनडे मैचों के लिए भारत की वनडे टीम शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन [विकेटकीपर], मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव

चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए भारत की वनडे टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

भारत की टेस्ट टीम: शुबमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

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